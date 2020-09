Derzeit kämpfen die Profi-Radfahrer bei der 107. Tour de France, bei der 189 Profi-Radfahrer um Etappensiege sowie das gelbe, grüne, weiße und das gepunktete Trikot kämpfen. Vorher hatte sich eine Gruppe von 13 Amateurinnen auf den Weg gemacht die 3400 Kilometer samt 60 000 Höhenmetern zu bewältigen. Dabei war die gebürtige Hockenheimerin Nathalie Giloy (Jahrgang 1988), die seit 2015 in Paris lebt und dort den Triathlonsport für sich entdeckt hat.

Während der Vorbereitungen auf ihre Half-Ironmans wurde das Radfahren ihre bevorzugte Disziplin. Als sie 2018 und 2019 bereits die Frauen auf der Tour auf einigen Etappen begleiten konnte, reifte so nach und nach der Entschluss, sich selbst 2020 für die komplette Tour zu bewerben, wofür sie im Februar ihre Zusage bekam.

Schwierige Vorbereitungsphase

Im Gegensatz zu den Männern fuhren die Frauen jedoch kein Rennen, sondern im Peloton gemeinsam. Jedoch müssen innerhalb von 23 Tagen mit zwei Ruhetagen absolut dieselben 21 Etappen bewältigt werden. Die Frauen wurden auf den Etappen von Radsportbegeisterten begleitet, die meist aber nur eine bis zwei Etappen mitfahren.

Die fünfmonatige Vorbereitung zwang alle Teilnehmerinnen während 60 Tagen auf den Hometrainer, da in Frankreich das Fahrradfahren während des strengen Lockdowns verboten war. Nach insgesamt 7000 Trainingskilometern, davon 2000 auf der Rolle, ging es dann mit zwei Etappen ab Nizza in der Provence los. Weitere Stationen waren die Pyrenäen, die Atlantikküste bei La Rochelle sowie die Vogesen und andere Mittelgebirge und die Alpen.

Müde, aber sehr zufrieden erreichte Nathalie Giloy, zusammen mit den zwölf Frauen die lang ersehnten Champs Élysées. „Ich bin überglücklich, am Ziel angekommen zu sein. Es war ein unglaubliches Erlebnis, sowohl auf sportlicher als auch auf menschlicher Ebene.“ Dank eines aufopferungsvollen Begleiterteams waren sowohl kleine mechanische Probleme als auch körperliche Wehwehchen schnell behoben und die Frauen schätzten diese Unterstützung nicht nur während langen Berganstiegen, sondern auch während der längsten Etappe mit 220 Kilometern.

„Das größte Problem für uns war während den 23 Tagen die Aneinanderreihung der Etappen und der Schlafmangel, denn im Ziel warteten neben Duschen auch Empfänge lokaler Bürgermeister, Massagen und Essen auf uns Teilnehmerinnen“, erzählt sie. Die schönste Etappe sei die letzte Etappe in den Alpen von Méribel nach La Roche-sur-Foron gewesen – über fünf Berge, „von denen einer schöner als der andere war mit einer traumhaften Passage auf dem Plateau des Glières“. Schöne Momente habe es täglich gegeben. „Aber die letzten drei Kilometer auf den Champs Élysées mit eskortierter Ankunft am Triumphbogen werde ich so schnell nicht vergessen“, sagt Nathalie Giloy.

Förderung des Frauenradsports

Den Organisatoren dieser Tour geht es hauptsächlich darum, den Frauenradsport wieder mehr ins Rampenlicht zu bringen, denn tatsächlich gibt es seit 1989 kein weibliches Pendant mehr zur Tour der Männer. Seit 2014 findet lediglich ein Eintagesrennen statt, was dieses Jahr am ersten Tag der Tour auch in Nizza stattgefunden hat.

Die gleichen Ziele verfolgt auch der 2015 gegründete Verein „Donnons des Elles au Vélo“; den Vereinsnamen kann man etwa mit „Frauen an die Räder“ übersetzen.

Unter dessen Leitung begeben sich seit 2015 jedes Jahr eine Gruppe von Amateurinnen auf Frankeichs Straßen. Während es 2015 nur drei Radfahrerinnen waren, waren es heuer bereits 13 Frauen, die die „Große Schleife“ bewältigten begleitet von einem Team aus elf Personen bestehend aus Physiotherapeuten, Osteopathen, Motorradfahrern, Mechanikern, Fotografen und Community Managern. Unterstützt wurde das Team von mehreren Hauptsponsoren, aber auch von regionalen Kommunen, die den Frauen immer einen tollen Empfang an den Start- und Zielorten bereitet haben.

Bereits Anfang des Jahres hat ASO, der Organisator der Tour de France, bekanntgegeben, dass sie an einem Frauenrennen arbeiten und ganz aktuell während der Tour wurde bestätigt, dass es 2022 in direktem Anschluss an die Männer wieder eine Neuauflage der Tour de France für Frauen geben wird.

Bereits diesen Oktober werden die Frauen auf das berühmt berüchtigte Straßenrennen Paris-Roubaix geschickt, was ein großer Schritt für die Gleichberechtigung im Profi-Radsport ist. Zudem erhofft man sich auch positive Auswirkungen auf den Breitensport sowie auf ein Umsteigen vom Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln auf das Fahrrad.

Und wie geht esfür Nathalie Giloy weiter? Nach ein paar Tagen Erholung schaut sie sich – soweit wie nur möglich – einige Etappen der Männer am Fernsehen an, wird dann aber ein paar Radrennen bestreiten und die Vorbereitung für 2021 in Angriff nehmen. gg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.09.2020