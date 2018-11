Es wird auf die Tagesform ankommen

Im Frauen-Handball der Region dürfte neben der drittklassigen Begegnung zwischen der TSG Ketsch II und dem TSV Haunstetten besonders das Badenliga-Duell zwischen dem TV Brühl und der HG Oftersheim/Schwetzingen seine Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Gegen Haunstetten müsste für Ketsch mal wieder ein Sieg her, sonst steht das Team unweigerlich auf einem Abstiegsrang. Denn der bayrische TSV ist punktgleich mit der kurpfälzischen TSG. Möglicherweise erhält der Gastgeber dabei wieder Schützenhilfe aus dem Lager der Zweitliga-Mannschaft, die erst am Sonntag gefordert ist.

In der Oberliga steht die HSG St. Leon/Reilingen zwar nicht gerade vor einem Spaziergang, aber die Favoritenrolle liegt definitiv bei ihr und sollte eher motivierend wirken, anstatt als Lust empfunden zu werden. Im Vorteil wird sicher auch die zweite Mannschaft der HSG gesehen, wenn sie dem Verbandsliga-Vorletzten TS Mühlburg gegenübersteht.

Das Badenliga-Duell zwischen dem TV Brühl und der HG Oftersheim/Schwetzingen geht nun in seine zweite Saison. Doch inzwischen haben sich die Vorzeichen umgekehrt. War letzte Runde der Gastgeber noch der auf dieser Spielebene etablierte Verein und die HG der Klassenneuling, grüßt Oftersheim/Schwetzingen nun ungeschlagen von der Tabellenspitze und durfte sich zuletzt auch auf die Wurfkraft von Rückraumfrau Karolin Kolb verlassen. Doch in Brühl herrscht die Meinung vor, dass ihr Team spielerisch zu den stärksten Teams der Liga zählt, es nur an der Konstanz fehlt. Mit diesem Selbstvertrauen im Rücken sollte es wohl wieder einmal auf die berühmte Tagesform beider Seiten ankommen. Das Vorspiel bestreiten die beiden zweiten Mannschaften ab 14.15 Uhr. mj/ako

