Europa League ist für ihn ein Abenteuer

Von Andi Nowey

Im Sommer 2015 war Dominik Stolz mit dem Empfehlungsschreiben von 23 Toren in 34 Spielen und der Auszeichnung als Torschützenkönig für den Bayern-Regionalligisten SpVgg Bayreuth zum SV Sandhausen gewechselt. Der offensive Fußballspieler war damals 25 Jahre alt, in der Blüte seiner sportlichen Entwicklung und bereit für den nächsten Karrieresprung. Doch die Einbahnstraße nach oben mutierte für den Mittelfranken zur Sackgasse. Unter Trainer Alois Schwartz durfte Stolz nur achtmal mitwirken, lediglich ein Spiel über 90 Minuten steht in seiner Vita.

Der Karriereknick schien mit seinem Wechsel aus der von Zuschauerrekorden getriebenen deutschen 2. Fußball-Bundesliga in die gerne abschätzig mit der Fußball-Provinz gleichgesetzte luxemburgische BGL Ligue eingeläutet. Doch nach inzwischen dreieinhalb Jahren beim Club F91 Düdelingen, dessen Vereinsname mehr an einen Motorsport-Boliden erinnert als an ein fußballerisches Aushängeschild des Landes, zieht Stolz ein äußerst zufriedenes Fazit: „Es ist von den Zuschauerzahlen und Stadien nicht mit der deutschen 2. Bundesliga zu vergleichen. Dennoch ist es rein von der Karriere für mich ein Aufstieg. Kaum ein Zweitliga-Kicker kann von sich behaupten, dass er Europa League gespielt hat.“

International fühlt er sich wohl

Und insbesondere auf der internationalen Bühne scheint sich Stolz wohlzufühlen. Ein Tor in San Siro gegen den AC Mailand, ein legendärer 4:3-Auswärtssieg in Nikosia, der einen Eintrag in die Geschichtsbücher des luxemburgischen Fußballs sichert, ein Spiel in Sevilla vor über 40 000 Zuschauern oder eine politisch motivierte Spielunterbrechung im Heimspiel gegen Qarabag Agdam aus Aserbaidschan - Europa League ist für den ehemaligen Sandhausener nicht nur Fußball, sondern Erlebnis und Abenteuer.

„Es war irgendwie alles besonders. Mein Tor in Mailand, das 4:3 auf Zypern, was überhaupt der erste Sieg einer luxemburgischen Mannschaft in der Europa League-Gruppenphase war oder der Punktgewinn gegen Betis Sevilla vor einem Jahr“, zählt Stolz auf. Beim Erzählen macht der 29-Jährige seinem Namen alle Ehre, und ergänzt die genannten Meilensteine auch um den Weg in die Gruppenphase vor einem Jahr, als beispielsweise mit Legia Warschau eine Mannschaft mit großem Namen vor 30 000 Zuschauern aus dem Weg geräumt wurde.

Und als wäre das Märchen, das derzeit in der 20 000 Einwohner großen Stadt geträumt wird, nicht schon außergewöhnlich genug, so „droht“ dem Ganzen noch die Krönung. Sollte F91 Düdelingen am Donnerstag im Heimspiel gegen Apoel Nikosia tatsächlich gewinnen, stünde das Tor zur K.o.-Runde ein großes Stück offen. „Nikosia ist klarer Favorit. Aber wir wollen das Spiel so lange wie möglich offen halten. Wenn wir einen Sahnetag erwischen, könnte uns eine Überraschung gelingen“, wählt Stolz mit Bedacht Worte der Zurückhaltung.

Klar, die Erwartungshaltung ist gering, die Hoffnung umso größer und die Wege gewaltig. Zum letzten Gruppenspiel muss der luxemburgische Tross dann 3350 Kilometer bis nach Aserbaidschan bewältigen. Im optimalen Fall könnte dort sogar schon ein Remis zum Weiterkommen reichen. Doch so weit mag man noch gar nicht denken, zu absurd ist aktuell noch die Vorstellung an eine K.o.-Runde, in der ein Champions-League-„Absteiger“ warten könnte.

Von Sevilla nach Ettelbrück

Heute Sevilla und Nikosia, morgen Mondorf oder Ettelbrück - wie schaffen die Spieler von F91 Düdelingen, die wenigsten mit der Erfahrung einer Profiliga ausgestattet, diesen Spagat zwischen europäischen Festtagen und nationalem Liga-Pflichtwerk? „Das ist reine Kopfsache, das ist unser Job. Wenn du in Luxemburg unterschreibst, ist der europäische Wettbewerb ein Bonus“, sagt Stolz. Dass die Dreifachbelastung - F91 mischt auch noch im nationalen Pokal-Wettbewerb mit - Körner kostet, ist offensichtlich. In der Liga ist der Weg zur Verteidigung des Meistertitels in weite Ferne gerutscht, Platz eins liegt zwölf Punkte entfernt.

Wie es mit der Zukunft des Clubs nach dem angekündigten Ausstieg des Investors Flavio Becchia weitergeht, bleibt offen. Auch für Stolz, dessen Vertrag ausläuft, könnte mit dann 30 Jahren der nächste Karriereschritt anstehen. Internationale Erfahrung kann er ja vorweisen.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.11.2019