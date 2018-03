Anzeige

Nach dem bereits sicheren Aufstieg in die Verbandsliga hat es die erste Volleyball-Damenmannschaft der SG Ketsch/Brühl geschafft, auch den Pokalfluch der vergangenen Jahre hinter sich zu lassen: Nach spannenden fünf Sätzen gegen den TV Bretten hielten die SG-Damen den Pokal jubelnd in Händen. Das Double war perfekt: Meisterschaft in der Landesliga und Sieg im Bezirkspokal.

Trotz schlechten Einstiegs in die Partie, da die Quote der eigenen Fehler zu hoch war, gelang es den Spiellerinnen aus Ketsch und Brühl, sich wieder auf ihre Stärken zu besinnen und nach Sätzen auszugleichen: 1:1 (20:25; 25:19).

Nach einer Hängepartie im dritten Satz, die trotz einer starken Endphase nicht mehr gut gemacht werden konnte, kehrte der Kampfgeist in die Köpfe der SG-Spielerinnen zurück, die nun viele lange Ballwechsel für sich entschieden und den erneuten Satzausgleich schafften – 2:2 (22:25; 26:24).