Exzellente Form erneut unter Beweis stellen

Der Saisonstart der Ringen-Regionalliga 2018 hätte für die RKG Reilingen/Hockenheim nicht besser verlaufen können: Mit zwei deutlichen Siegen aus zwei Auswärtskämpfen steht die Laier-Staffel an der Tabellenspitze. Am dritten Kampftag steht nun die lang erwartete Heimpremiere in dieser Runde an. Und mit dem KSV Tennenbronn kommt auch gleich ein Gast, der einen ähnlich starken Saisonstart wie die Reilinger hinlegte und mit einem Unentschieden und einem Sieg auf Rang vier der Tabelle steht.

Die Württemberger, die im letzten Jahr keine Punkte aus Reilingen mitnahmen, könnten zur ersten richtigen Bewährungsprobe für das junge RKG-Team werden. Am vergangenen Kampftag gelang dem Team von Coach Karsten Fischer ein knapper 10:9-Heimsieg über Meister TuS Adelhausen II. Die Schwarzwälder verfügen über eine Reihe starker Athleten und Jungathleten. So war ihr Schlussringer Fabian Reiner (75 Kilo Greco) im letzten Jahr Topscorer der gesamten Liga und hat auch in der noch jungen Saison beide Kämpfe für sich entschieden.

Auch in den oberen Gewichtsklassen kann der KSV auftrumpfen: Mit Dimitar Kumchev (130 Kilo Greco) und Miroslav Gershev (98 Kilo Freistil) sind zwei bulgarische Nationalkader-Ringer bei den Württembergern unter Vertrag. Aber die Ringkampfgemeinschaft kann dem einiges entgegensetzen: Gegen Ali Azimzada (98 Kilo Freistil) und Marc Bonert (130 Kilo Greco) werden die Bulgaren zwei offene Duelle erwarten. Ansonsten hat die RKG mit Igor Chichioi (66 Kilo Freistil), Daniel Layer (61 Kilo Greco), Robin Laier (71 Kilo Greco) und Eric Ritter (86 Kilo Greco) gleich vier Athleten, die bisher ungeschlagen sind und ihre Siegesserien fortführen wollen.

Die Chancen auf einen Heimsieg schätzt RKG-Sportvorstand Heiko Schweikert recht gut ein: „Mit Tennenbronn kommt der wohl bisher schwerste Gegner. Aber wir haben unseren ersten Heimkampf und eine exzellente Form. In den oberen Klassen können wir sehr gut mit den KSV-Ausländern mithalten. Es wird zwar schwer, aber ich bin überzeugt, dass wir mit der Unterstützung unserer Fans unseren dritten Sieg einfahren.“ Ob sich das Ganze bewahrheitet, wird sich am heutigen Samstag ab 20 Uhr in der Reilinger Fritz-Mannherz-Halle zeigen.

Ketsch droht weitere Niederlage

Die dritte Saisonniederlage muss Oberligist KSV Ketsch am heutigen Samstag bei der SVG Nieder-Liebersbach befürchten. Die Südhessen gaben sich bisher nur dem Titelfavoriten Ladenburg geschlagen, haben aber zuletzt in Kirrlach einen Kantersieg gelandet. Der KSV Ketsch tritt als Außenseiter an, doch „Adi“ Herzog, der Vorsitzende des KSV, hofft, „dass die Mannschaft mit einer guten Leistung ein respektables Ergebnis erreicht und sich die Niederlage in Grenzen hält“. Nach Herzog „müssen wir uns auf die Gegner aus der unteren Tabellenregion wie Ketsch und Hemsbach konzentrieren, denn die vorderen Mannschaften sind einfach zu stark für uns“. Zudem können die Ketscher nicht in Bestbesetzung antreten, sie müssen auf Kai Schuler und Philipp Keidel verzichten.

Verbandsligist ASV Eppelheim darf nach der knappen Auftaktniederlage in Bruchsal heute auf den ersten Saisonsieg hoffen: Bei der Oberligareserve der SVG Nieder-Liebersbach muss der ASV Eppelheim um 18.30 Uhr (im Nieder-Liebersbacher Vorkampf gegen Ketsch) antreten. Wie die Eppelheimer, so ist auch die Nieder-Liebersbacher Reserve mit einer Niederlage in die Saison gestartet, es dürfte ein Kampf auf Augenhöhe werden. Der ASV hofft mit dem besseren Ende für den Aufsteiger. hef/pw

