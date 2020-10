Fabian Wild erweitert das Schwetzinger Lazarett

Am siebten Spieltag der Fußball-Landesliga genießt die SG ASV/DJK Eppelheim am Sonntag Heimrecht gegen Kürnbach. Auch der SV 98 Schwetzingen tritt zu Hause an, Gegner ist der FC Badenia St. Ilgen. Der FV Brühl ist am Samstag beim FC Bammental zu Gast und die Spvgg 06 Ketsch muss am Sonntag beim TSV Neckarbischofsheim antreten. Übrigens: Das ausgefallene Spiel zwischen ASC Neuenheim und der SG Eppelheim wird am Mittwoch, 7. Oktober, um 19.30 Uhr nachgeholt.

„Im Heimspiel gegen Neckarbischofsheim hat unsere Mannschaft die Vorgaben umgesetzt, über den Kampf zum Spiel gefunden und verdient die Partie gewonnen“, resümiert der Trainer des FV Brühl, Volker Zimmermann. In der Auswärtsbegegnung am Samstag steht dem FVB allerdings ein anderes Kaliber bevor. Nun gilt es für die Brühler, beim favorisierten Gastgeber die gleichen Tugenden wie in den bisherigen Begegnungen an den Tag zu legen. „Wir haben nichts zu verlieren, denn jeder erwartet einen Sieg der Bammentaler, die zu Hause noch keinen Punkt abgegeben haben. Wir bewegen uns im Moment in der Tabelle auf Augenhöhe mit dem Gastgeber. Und dass dies nicht von ungefähr kommt, wollen wir am Samstag beweisen“, zeigt sich Zimmermann kämpferisch. Bammental, das nur knapp am Aufstieg in die Verbandsliga gescheitert ist, gehört zu den Meisterschaftsfavoriten und beherbergt viele gute Akteure in ihren Reihen, das weiß auch Zimmermann. „Wir werden einen sehr guten Tag benötigen, um etwas Zählbarem zu erreichen.

Neuzugang hat überzeugt

Der SV 98 Schwetzingen wollte das spielfreie Wochenende nutzen, um bei dem einen oder anderen angeschlagen Spieler Verletzungen auszukurieren. Doch daraus wurde nichts , denn mit Fabian Wild (Innenbandriss) hat sich das Lazarett mit einem weiteren Langzeitverletzten erweitert. Zurück im Mannschaftstraining ist Abwehrspieler Onur Yildirim, ob es zu einem Startelf- Einsatz reicht, ist noch fraglich. Der anstehende Gegner FC Badenia St. Ilgen, ist auch mit anderen Erwartungen in die Saison gestartet, hat allerdings im letzten Heimspiel mit einem 3:1-Sieg gegen Türkspor Mannheim aufhorchen lassen und wird dementsprechend mit breiter Brust in Schwetzingen antreten.

„Bisher hat unser Neuzugang Jacques Zimmermann einen positiven Eindruck hinterlassen und diesen auch mit seinem Treffer im ersten Spiel für uns unter Beweis gestellt. Für das Wochenende gilt es, mit den guten Phasen unseres Spieles bei Türkspor aufzuwarten und die individuellen Fehler abzustellen“, hofft Trainer Harald Wilkening, dass bei seiner Mannschaft endlich der Knoten platzt.

Trotz zweifacher Führung, musste sich die Spvgg 06 Ketsch im Heimspiel gegen VfB St.Leon mit einer Punkteteilung zufriedengeben, was Trainer Giuliano Tondo überhaupt nicht schmeckte. „In Neckarbischofsheim treffen wir auf eine konterstarke Mannschaft, die mit Spielern wie Marcel Schaardt, Pascal Monteiro sowie Daniel Hotel vorne Qualität aufweisen.

Bunjaku wird fehlen

Da wird es wichtig sein, im Spielaufbau wenig Fehler zu machen und schnellstmöglich Konter zu unterbinden“, hat sich Tondo schon einen Matchplan zurechtgelegt, um nicht mit leeren Händen die Heimreise anzutreten. „Wir wollen besonders an die zweite Halbzeit aus dem letzten Spiel gegen St. Leon anknüpfen, in der wir bis auf die Chancenverwertung eine gute Einstellung und hohe Laufbereitschaft an den Tag legten“ lässt Tondo weiter wissen. Hinter dem Einsatz von Pierpaolo Greco und Stephan Jung stehen Fragezeichen und Liron Bunjaku wird Gelb-rot gesperrt fehlen.

„Über die Niederlage gegen Horrenberg haben wir im Verlaufe der letzten Woche nicht viele Worte verloren. Jedem war klar, dass wir uns die Niederlage selbst zuzuschreiben hatten“, hat der SG-Trainer Frank Engelhardt den Ausrutscher abgehakt. Nach der Corona-Zwangspause treffen die Eppelheimer zu Hause mit TSV Kürnbach auf einen unbequemen Gegner, der es bislang jedem Konkurrenten sehr schwer gemacht hat, denn alle Spiele mit Kürnbacher Beteiligung verliefen sehr knapp. „Wir müssen uns auf einen sehr diszipliniert auftretenden Gegner einrichten. Für uns gilt es wieder, an die gezeigten Leistungen der ersten vier Partien anzuknüpfen – vor allem was die spielerische Qualität und das Kollektiv angeht, erwarte ich wieder das normale Gesicht meiner Truppe“, redet Engelhardt Klartext. Personell stehen Max Weiss, Tim Jansen, Patrick Lehr sowie Jannick Heins wieder zur Verfügung, was zu Veränderungen in der Startformation führen wird.

