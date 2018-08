Anzeige

Am Wochenende startet der Mannheimer Kreispokal in den neuen Wettbewerb. Erstmals findet keine Qualifikationsrunde statt, sondern es werden alle teilnehmenden Teams gleich in der ersten Hauptrunde gefordert werden.

Ein besonderes Schmankerl wartet in Oftersheim mit einem vereinsinternen Duell. „Es ist natürlich ärgerlich, dass gleich in der ersten Runde eine Mannschaft des Vereins ausscheidet“, sagt Antonino Casciaro, Trainer der SG Oftersheim II. „Auch für die Jungs beider Teams wird es nicht einfach. Man spielt gegen Freunde und Familienmitglieder.“ In keinem anderen Spiel der kommenden Saison wird Casciaro besser auf den Gegner vorbereitet sein, natürlich kennt er die SG Oftersheim I in- und auswendig. „Ich werde meine Jungs so aufstellen, dass wir Andi Bronner und seinem Team hoffentlich einige Probleme bereiten werden“, zeigt sich Casciaro kampfeslustig. „Wir möchten dieses Spiel gewinnen.“

Die Paarungen Samstag, 17 Uhr: TSG Eintracht Plankstadt II – SC Käfertal, FV Brühl II – FC Germania Friedrichsfeld. Sonntag, 14 Uhr: KSC Schwetzingen – SV Enosis Mannheim, FV 08 Hockenheim II – SpVgg Wallstadt. Sonntag, 17 Uhr: FC Badenia Hirschacker – VfB Gartenstadt II, SV Altlußheim – SKV Sandhofen, SV Rohrhof – SG Viernheim, SG Oftersheim II – SG Oftersheim, SC Olympia Neulußheim – TSV Neckarau.

Eine solche Aussage wäre im Hause des FV 08 Hockenheim II fast schon vermessen. Die Elf von Trainer Dominik Leiß hat mit dem Kreisligisten SpVgg Wallstadt wohl einen der schwersten Gegner gezogen. „Wir sind natürlich krasser Außenseiter. Aber wir möchten uns der Aufgabe stellen und so lange wie möglich versuchen, im Spiel zu bleiben“, sagt Leiß. Personell treibt es den 34-Jährigen doch einige Sorgenfalten auf die Stirn. Mit Dennis Franz und Dominik Rapp weilen derzeit beide Torhüter im Urlaub, auch Vincenzo Strazzeri, Angreifer mit eingebauter Torgarantie, befindet sich in den Ferien.