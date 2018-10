Fans treiben RKG zum Derbysieg

Der siebte Kampftag der Ringen Regionalliga hatte mit dem Duell zwischen der RKG Reilingen/Hockenheim und dem SRC Viernheim einen ganz besonderen Kampf zu bieten. Für die Reilinger war es nicht nur das erste Derby der Saison, sondern gleichzeitig ein Kräftemessen auf absolutem Topniveau. In einem zu jeder Zeit spannendem Kampf in der bis zum letzten Platz gefüllten Reilinger Fritz-Mannherz-Halle entschieden beide Teams jeweils fünf Duelle für sich, wobei die Ringkampfgemeinschaft dank der sagenhaften Unterstützung ihrer Fans um Nuancen besser war und mit 14:13 den nächsten Sieg feiern konnte.

RKG-Coach Wolfgang Laier nahm nur wenige Veränderungen in seiner Aufstellung vor: Daniel Layer rückte eine Gewichtsklasse nach unten und eröffnete den Kampf mit der Klasse bis 57 Kilo Freistil. Gegen den jungen Finn Strohmer hatte der RKG Neuzugang keine Probleme und gewann durch technische Überlegenheit. Marc Bonert (130 Kilo Greco) lieferte im Anschluss wieder eine absolute Topleistung ab und besiegte den fast 15 Kilo schwereren Polen Jakub Brylewski mit 3:1.

Frühe Führung wichtig

Die frühe Führung gab auch den anwesenden Zuschauern den nötigen Push, wodurch bereits in der ersten Hälfte Derbystimmung aufkam. Die ersten Punkte für die Gäste gab es dann durch Übergewicht in der Klasse bis 61 Kilo. Doch die Ringkampfgemeinschaft ließ sich durch die ersten Verlustpunkte nicht beeindrucken und ging dann mit zwei entscheidenden Siegen in die Pause: Ali Azimzada (98 Kilo Freistil) zeigte wieder seine herausragenden technischen Fähigkeiten und holte einen schnellen Überlegenheitssieg. Der wiedergenesene Igor Chichioi (66 Kilo Freistil), der immer mehr zum Reilinger Publikumsliebling wird, besiegte in einem hochklassigen Kampf Viernheims zweiten Ausländer Shyukri Salimov Shyukriev mit 5:3. Mit einer 10:4-Pausenführung bestätigte das Team von Wolfgang Laier wieder einmal, wie stark seine Athleten in Hälfte eins sind.

Doch die Gäste aus Hessen waren in Halbzeit zwei bekanntermaßen erstklassig besetzt. Umso wichtiger war es dann, dass Evgenij Titovski (86 Kilo Greco) mit seinem Überlegenheitssieg die Führung für die Gastgeber weiter ausbaute. Mit dem Duell zwischen Robin Laier (71 Kilo Greco) und Pascal Hilkert trafen die wohl ligaweit Besten ihrer Gewichtsklasse aufeinander. Entsprechend intensiv und hochklassig gestaltete sich auch der Kampf, in den beide Athleten ungeschlagen gingen. Am Ende siegte der Viernheimer knapp mit 2:1, wobei der Kampf von den Leistungen her absolut ausgeglichen war.

Die Gäste starteten nun eine Aufholjagd, die den letzten drei RKG Ringern defensiv einiges abverlangen sollte. Zunächst war es Thilo Dicker (80 Kilo Freistil), der gegen den starken Matthias Schmidt mit allen Mitteln dagegenhielt und letztlich nur mit 0:9 verlor. Es zeichnete sich ein Herzschlagfinale ab, bei dem die Fans der Gastgeber ihre Mannschaft lautstark Richtung Heimsieg anfeuerten. Kevin Schellin (75 Kilo Freistil) holte im Kampf gegen Sebastian Schmidt seine letzten Kraftreserven heraus und verhinderte bei seiner 0:12-Niederlage die entscheidenden vier Punkte für die Gäste.

Unter Dauerbefeuerung mit laustarken „Itze“ Rufen durfte Christian Schöfer (75 Kilo Greco) den Sieg für die RKG nach Hause bringen. Trotz seiner 1:4 Niederlage reichte den Reilingern ihre Punkte für den knappen, aber verdienten 14:13-Derbysieg. Die Reilinger dürfen mit dem Sieg und einem Punkteverhältnis von sensationelle 14:0 weiter von der Tabellenspitze der Regionalliga grüßen.

Erster Verfolger ist inzwischen der KSV Schriesheim, der sich in zwei Wochen ebenfalls noch in der Reilinger Fritz-Mannherz-Halle zum nächsten Derby stellen muss. Sollte das Publikum und die Mannschaft der RKG in diesem Kampf wieder mit dem gleichen Herzblut und Engagement zur Sache gehen, könnte der Traum von einer perfekten Hinrunde in Erfüllung gehen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.10.2018