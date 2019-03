Fauerbach wie eine Wand

Mit 23:31 (12:13) kassierte die HG Oftersheim/Schwetzingen beim Badenliga-Dritten SG Heidelsheim/Helmsheim eine Niederlage, die zwar durchaus einzukalkulieren war, aber nicht unbedingt in dieser Höhe. Bis zur 46. Minute sah es für die dezimierte HG, die fast zur Hälfte nur aus Jugend-Handballern bestand (fünf von elf Akteuren), auch gar nicht so schlecht aus, um eventuell Punkte mitzunehmen.

Da hatte der stark wurfsichere Alexander Lemke gerade den Treffer zum 20:19 markiert, aber in den folgenden Angriffen lief dann so gut wie alles schief. „Wir haben sieben Freie verblasen“, hatte sich Co-Trainer Christoph Lahme auf der Bank notiert. „Damit war es für uns vorbei, auch weil die Kräfte nachließen und es an Ersatz auf der Bank fehlte.“

Genauso missraten wie der Schluss war auch der Start aus HG-Sicht. Der Favorit legte ein 3:0 vor, was sich nicht so dramatisch liest, aber Torwart Frederik Fauerbach hatte verhindert, dass ein noch höherer Rückstand auf der Anzeigetafel leuchtete. Dann drehte der Gast den Spieß um, führte seinerseits klar mit 7:3 (14.). „Da war unsere Abwehr stabiler, die SG-Werfer hatten es schwieriger und Freddy im Tor entsprechend leichter. Und vorne haben wir endlich die Freien reingemacht, unsere 1:1-Qualitäten ausgespielt, Freiräume gezogen, die richtigen Abschlussentscheidungen getroffen“, war Lahme mit dieser Phase zufrieden. Nicht jedoch mit der folgenden: „Aber mit unserer Schussligkeit haben wir den Bruchsalern drei Pässe in die Hände zum Konter gespielt, statt sie niederzuhalten.“ Aber Lahme wollte nicht nur nörgeln, etwas Positives hat er dem Spiel auch abgewinnen können: „Robert Lux hat nach seiner langen Verletzungspause in seinem Kurzeinsatz einige gute Aktionen und Ansätze gezeigt.“ Jetzt muss nur Lahme selbst wieder gesund werden und andere Verletzte müssen zurückkehren, dann blickt der Coach durchaus optimistisch auf das Restprogramm.

HG: Steinbach, Fauerbach; Gartner (1), Brand (1), Lux, Lemke (7), Meyer (8/5), Wiegand (1), Hafer, J. Hörner (4), Zecevic. mj

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.03.2019