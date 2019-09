Favorit trifft auf krassen Außenseiter

Wenn der VKC Eppelheim morgen um 16 Uhr den Wiederaufsteiger SG Mühlhausen in der heimischen Classic Arena zu Gast hat, dann ist die Favoritenrolle so klar wie bei keinem anderen Bundesligaspiel. Die Thüringer gelten als krasser Außenseiter und der Klassenerhalt käme einem Wunder gleich.

Am ersten Spieltag gab es eine deutliche 5408:5501-Niederlage auf eigenen Bahnen gegen Haibach, das beste Ergebnis schaffte Thomas Machts mit schwachen 933 Kegeln. In der vergangenen Zweitliga-Spielzeit schaffte Mühlhausen auswärts kein einziges Ergebnis über 5800 Kegel und wird die Gastgeber damit kaum in Bedrängnis bringen können.

Noch läuft nicht alles rund

Für VKC-Akteur Gunther Dittkuhn kein Anlass, den Gegner nicht ernst zu nehmen. „Zum Auftakt in Sandhausen lief noch nicht alles rund, wir wollen mit einer geschlossenen und hochwertigen Mannschaftsleistung weiter Fahrt aufnehmen, gerade im Hinblick auf die folgende Aufgabe bei den heimstarken Plankstädtern“, sagte Dittkuhn.

Am dritten Spieltag muss der Meister bei Frei Holz antreten, ein Spiel, das vermutlich schon alle elektrisiert. „Ich freue mich auf das erste Heimspiel und möchte die zwei Punkte einfahren“, meinte Jürgen Cartharius.

Der VKC könnte einigen Ergänzungsspielern und Nachwuchstalenten eine Chance geben, so dass sich die Aufstellung gegenüber der Sandhausen-Partie durchaus deutlich ändern kann.

Auch in Plankstadt ist das Derby natürlich schon ein Thema, aber zuvor gilt es morgen um 12 Uhr die Aufgabe beim TV Haibach zu lösen. Nach der klasse Vorstellung gegen Kuhardt mit sechs Tausendern sollte das Selbstvertrauen bei Frei Holz groß genug für einen Sieg sein. Doch auch Haibach hat nach dem Auftaktsieg in Mühlhausen Rückenwind und da der Kampf um den Klassenerhalt sehr hart werden wird, zählt jeder Punktgewinn.

„Der Druck liegt bei der Heimmannschaft, denn zu Hause musst du deine Spiele gewinnen“, meinte Daniel Zirnstein.

Kein Grund zum Wechsel

Trainer Boris Butzbach ist zuversichtlich. „Ich glaube an meine Jungs und wir werden alles geben.“ Grund für Personalwechsel gibt es normalerweise nicht. Bei Haibach war Marco Matheis mit 932 Kegeln bester Akteur im Mühlhausen-Spiel vor Gabriel Peter und Lukas Hock. Der Heimschnitts Haibachs im Vorjahr betrug 5899 Kegel. Bild: Schwerdt

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.09.2019