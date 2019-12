Favoriten ärgern

Auf Olympiasieger Taha Akgül (in Rot; hier beim 4:0-Sieg über Hockenheim) ru-hen die Hoffnungen des RKG. © Klefenz

Die erste Bundesliga-Saison der RKG Reilingen/Hockenheim neigt sich langsam dem Ende zu. Noch drei Ringkämpfe wird der Aufsteiger bestreiten. Nach dem lang ersehnten ersten Sieg gehen die Kurpfälzer aber nun wieder als Außenseiter zum Endrundenaspiranten KSV Witten (Samstag, 19.30 Uhr).

Der Tabellendritte musste zuletzt eine Niederlage bei Spitzenreiter Mainz hinnehmen und spürt im Rennen ums Finale plötzlich den Atem der punktgleichen Kontrahenten RV Lübtheen und SC Kleinost-heim. Für den Gastgeber ist ein Sieg also Pflicht, will er wie vergangene Runde weiter um die deutsche Meisterschaft mitmischen. Coach und Bundesligalegende Adam Juretzko hat einige Aufstellungsoptionen. So wird der rumänische Bundesliga-Topscorer Florin Tita (57 Kilo Greco) wohl ebenso auf die Matte gehen wie sein Landsmann und Freistilexperte Maxim Vasilioglo (75 Kilo). Ob die Wittener ihren Schwergewichtler Robert Baran gegen den Olympiasieger Taha Akgül stellen, bleibt abzuwarten. Die Ruhrgebietsringer werden sicher keine Experimente eingehen, um den Sieg nicht zu gefährden.

Sie haben keinen Druck

Die Ringkampfgemeinschaft kann währendessen ohne großen Druck reisen und will dem mehrfachen deutschen Meister ein Bein stellen. Schließlich sind Akgül (130 Kilo Freistil) und Robert Fritsch (75 Kilo Greco) zwei absolute Siegringer. Außerdem zeigten die jungen deutschen Ringer der RKG zuletzt ansteigende Form und sind immer für eine Überraschung gut. Also darf trotz der im Vorfeld klar verteilten Kraftverhältnisse mit einem heißen Tanz auf der Matte gerechnet werden. hef

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.12.2019