Favoriten müssen sich nach Achim Burkarts Rücktritt noch finden

Ein sehr starkes Fahrerfeld wird an diesem Sonntag, 16. August, auf der Radrennbahn in Oberhausen sowohl beim Kampf um die Deutsche Meisterschaft hinter den Dernys als auch beim Frauen-Omnium erwartet. Der Renntag wird mit einem Frühschoppen mit Weißwürsten eröffnet, die Vorläufe beginnen ab 11 Uhr. Das Finale um die deutsche Derny-Meisterschaft über 40 Kilometer beschließt das Rennprogramm, das mit der Siegerehrung um 17 Uhr beendet wird.

22 Gespanne und über 40 Fahrerinnen haben ihre Meldung beim RSV Edelweiß Oberhausen abgegeben. Das bedeutet, dass in beiden Klassen zunächst Vorläufe ausgetragen werden müssen. Ein klarer Favorit, der die Nachfolge des zurückgetretenen vierfachen Deutschen Meisters Achim Burkart antreten wird, ist bei den Männern nicht eindeutig auszumachen. Gespannt sein darf man auf den Oberhausener Schrittmacher Christian Ertel, der ja nach dem Rücktritt seines Schützlings Burkart nun mit Moritz Augenstein (Ellmendingen) an seinem Schutzblech möglichst weit vorne landen möchte.

Marcel Franz will vorne dabei sein

Der Vorjahresdritte Marcel Franz, der sich auch bei der Europameisterschaft vor Jahresfrist Bronze im Derny holte, wird mit Schrittmacherlegende Peter Bäuerlein sicher ein Wörtchen um die Titelvergabe mitreden wollen. Nicht unterschätzen sollte man auch den Zweitplatzierten des Jahres 2017, Luca Felix Happke, der mit René Kos aus den Niederlanden einen erfahrenen Schrittmacher mitbringt.

Schließlich sorgt die Teilnahme einiger sehr guter Juniorenfahrer für weitere Spannung. Tim Torn Teutenberg – U 19-Europameister im Ausscheidungsfahren und U 19-Vizeweltmeister im Madison – wird wie auch sein stark einzuschätzender Teamkollege Luca Dreßler oder der frischgebackene Dritte der deutschen U 19-Meisterschaften im Einzelzeitfahren, Moritz Czasa aus Mannheim, versuchen, den älteren Konkurrenten das Leben schwer zu machen.

Im Omnium der Frauen ist ebenfalls ein offener Schlagabtausch zu erwarten. Im Wettbewerb, der aus den vier Einzeldisziplinen Scratch, Temporennen, Ausscheidungsfahren und Punktefahren besteht, gelten Laura Süßemilch (Weingarten), Lena Charlotte Reißner (Gera) und Vanessa Wolfram (Erfurt) zu den Fahrerinnen, die geschlagen werden müssen, wenn man in Oberhausen ganz oben auf das Podium möchte.

Auch Lokalmatadorin Lana Eberle geht im Mehrkampf als Bronzemedaillen-Gewinnerin bei der deutschen Meisterschaft in der U 19 auf ihrer Heimbahn an den Start. Eberle kommt allerdings direkt von einem Trainingslager auf der Straße mit der Nationalmannschaft vom österreichischen Kärnten nach Oberhausen und nimmt wenige Tage später an den Straßen-Europameisterschaften in der Bretagne in Frankreich teil.

Ohne spezielle Vorbereitung

Unter diesem Gesichtspunkt muss man natürlich abwarten, wie sie bei diesem Auftritt ohne spezielle Vorbereitung zurechtkommt. Dennoch freut sich Eberle natürlich, endlich wieder einmal ein Rennen vor ihren Fans in der Heimat bestreiten zu können. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.08.2020