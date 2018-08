Anzeige

Be den Damen 40 wurde im Gruppenmodus gespielt. Die Nummer 60 in Deutschland, Nicole Funk (TC Oftersheim) siegte in allen vier Matches und gewann souverän.

Für die reibungslose Organisation und einen perfekten Spielablauf bekamen Turnierleiter Thiel Kohpeiß, Michael Brucker und das Team viel Anerkennung der Aktiven. wm

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.08.2018