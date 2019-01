Favoritenrolle nicht ausgefüllt

Wegen einer schwachen Angriffsleistung verloren die Verbandsliga-Handballerinnen der HSG St. Leon/Reilingen II bei der SG Heidelsheim/Helmsheim mit 19:21 (9:9). Das Ergebnis des Hinspiels (38:18) und die Tabellensituation waren eigentlich eindeutig, doch der Gast war nicht in der Lage, seine Favoritenrolle anzunehmen und auszufüllen.

Bereits in den ersten neun Minuten hatte die HSG keinen erfolgreichen Angriff zu verbuchen. Erst dann fing sie an, nicht nur in der Abwehr zu stehen, sondern vorne auch die Nebenfrau freizuspielen. So entwickelte sich ein wechselhaftes Spiel (3:3, 4:6, 19:16), an dessen Ende es aber nicht mehr reichte, der Begegnung eine Wende zu geben. Heidelsheim/Helmsheim agierte einfach dynamischer und schneller im Umschalten von Abwehr auf Angriff.

HSG: Eichhorn, Hofmann; Gierse (1), Pfisterer (2), Pavic, Selbitschka, Merten, Merk (3/3), Ernst (2), Magnus (1), Schneider, Wacker (4), Strifler (3), Alberring. zg

