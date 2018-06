Anzeige

Der FC Badenia Hirschacker und der SC 08 Reilingen II landeten am vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisklasse B1 nochmal Kantersiege.

Neckarau II – FC Badenia 0:6 (0:3)

Beide Teams begannen trotz der Hitze temporeich. In der 31. Minute eröffnete Vincent Wagner per Strafstoß den Torreigen. Das 0:2 legte Angelo Racalbuto nach (37.), und derselbe Spieler war zwei Minuten danach mit einem Heber zum 0:3-Pausenstand erfolgreich (39.). In der zweiten Hälfte spielten die Hirsche weiter groß auf und belohnten sich mit dem 0:4 durch Kevin Weiß (52.). FCB-Schlussmann Lars Amann hielt seinen Kasten durch zahlreiche Paraden sauber, zudem ließen Sascha Keller und Calo Napoli in der Innenverteidigung nichts anbrennen. Marcel Zahn mit einem strammen Schuss ins kurze Eck (62.) sowie nochmals Racalbuto (77.) schraubten das Endresultat auf 0:6.

Reilingen II – FV Hocken. II 7:1 (2:1)

Die Gäste gingen nach 15 Minuten durch Nico Heitmann mit 1:0 in Führung, als er mit einem Gewaltschuss aus 22 Metern ins kurze Eck traf. Nach einigen vergebenen Chancen schaffte Patrick Müller in der 21. Minute den Ausgleich. Nur drei Minuten später traf Fabian Schmitt per Hacke durch die Beine des Gästekeepers zum 2:1. Nach einem schönen Spielzug über drei Stationen vollendete Nico Hagmann zum 3:1 (47.), er verantwortete auch das 4:1 (50.). Paul Stro erhöhte mit zwei platzierten Freistößen (57., 64.) auf 6:1. Mathias Stegmüller (67.) stellte mit seinem schwachen rechten Fuß das 7:1 her. In der Folgezeit war nur noch die gelb-rote Karte gegen den Gästespieler Philip Stevic wegen wiederholten Foulspiels erwähnenswert. bk