FCA Walldorf beim SC 08 Reilingen

Am Festtag zum 110. Jubiläum des SC 08 Reilingen (Sonntag, 14. Oktober) empfängt die Fußball-Kreisliga-Mannschaft des gastgebenden SC 08 um 11 Uhr das Regionalliga-Team des FC Astoria Walldorf. „Wir werden das Spiel genießen und als unvergesslich in Erinnerung behalten“, verdeutlicht Spielertrainer Patrick Rittmaier.

Zwar ist er aus familiären Gründen selbst nicht am Start, doch wird er die Weichen für sein Team stellen. Für den Gegner, der tags zuvor noch gegen das Spitzenteam 1. FC Saarbrücken anzutreten hat, dürfte die Partie in Reilingen als Auslauf-Einheit gelten. Rein sportlich halten sich die Vorhaben der Reilinger in bescheidenen Grenzen. „Unser Ziel ist, dass wir 90 Minuten durchhalten“, sagt Rittmaier mit einem breiten Grinsen. wy

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 11.10.2018