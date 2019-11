Fehler sind entscheidend

Zwar lieferte Eishockey-Regionalligist EC Eppelheim beim Heilbronner EC II eine gute Auswärtspartie ab, erzielte gegen Toptorhüter Hare durch Dominik Dech, Aiden Wagner und Daylin Smallchild drei Treffer, musste sich aber doch mit 3:6 geschlagen geben.

Einen Auftakt nach Maß erwischten die Gäste: Bereits in der 5. Minute gingen sie durch Dech in Führung und erarbeiteten sich weitere gute Chancen. Unglücklich war der Ausgleich (8.) der den 1:1-Pausenstand bedeutete. Als der HEC in der 25. Minute in Führung ging, schien der ECE das Spiel aus der Hand gegeben zu haben, aber Wagner (29.) im Powerplay sowie Smallchild (32) drehten die Partie wieder zugunsten der Eppelheimer. Wie beim 2:1 leisteten sie sich jedoch erneut einen fatalen Puckverlust, der Heilbronn in Unterzahl zum Ausgleich kommen ließ.

Im Schlussdrittel konnten die Eppelheimer nicht mehr an die gute Leistung der ersten Abschnitte anknüpfen und gerieten durch zwei Unterzahltore (47./49.) erneut in Rückstand. Weil der ECE dann etwas zu offensiv den Anschlusstreffer suchte, bekam Heilbronn weitere Chancen, das Spiel endgültig zu entscheiden, was durch das 6:3 (57.) auch passierte. Letztlich haben sich die Eisbären durch zu viele entscheidende Fehler erneut um Punkte gebracht und stagnieren somit auf Rang sechs. zg

