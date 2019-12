Fehrenbach kämpferisch

An der Bergstraße bei SG Leutershausen II wähnt man sich im „Kellerduell“ mit der HSG St. Leon/Reilingen, aber die hat sich davor etwas Luft verschafft. Ebenso wie Plankstadt, das sich gegen jene SGL II wieder leicht freigeschwommen hat und jetzt nach Hardheim fährt, wo am Samstag um 19.30 Uhr der Anpfiff ertönt. Bedrohlich bleibt auch die Lage für die HG II (erwartet Knielingen). Fakt ist: Es geht eng zu im Untergeschoss der Handball-Badenliga, das die komplette untere Tabellenhälfte einnimmt. Sieben Teams sind nur durch maximal zwei Zähler getrennt. Und keiner will am Ende jener sein, der den Weg in die Verbandsliga antreten muss.

Auf HSG-Seite wird auf die Heimstärke des zweiten SGL-Teams verwiesen, keiner solle sich am Samstag (18 Uhr) von dessen letztem Rang im Klassement blenden lassen.

Den schwersten Job nach der Tabellenkonstellation hat die HG zu bewältigen, denn der TV Knielingen ist nach Minuspunkten immer noch inoffizieller Primus, während die HG-Reserve eigentlich Inhaber der Roten Laterne ist. Trainer Frederik Fehrenbach und seine Mannen möchten ihre Situation verbessern – allerdings: „Es war eine schwere Trainingswoche, neben den Verletzten hatten wir einen hohen Krankenstand.“ Aber das solle nicht als Ausrede für ein Misslingen dienen. „Wir wollen auf die in Friedrichsfeld verbesserte Abwehrarbeit aufbauen, den Kampf annehmen und die Punkte in der Karl-Frei-Halle behalten.“

TVE will Spitze verteidigen

Der TV Eppelheim hat sich das kurzfristige Ziel gesetzt, seine nun offiziell neu eroberte Tabellenführung in der Verbandsliga zu verteidigen. Gegen den TV Ispringen sollte dies im Bereich des Möglichen liegen. Ein anderes vermeintliches Topteam ist zu Gast beim HSV Hockenheim, der ebenfalls der Spitzengruppe zugerechnet werden muss. Obwohl der TSV Rot nur einen Punkt aus seinen letzten drei Partien holte, zählt er zu den Titelkandidaten. mj/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.12.2019