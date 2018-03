Anzeige

Köppers Verbleib unklar

Dennoch ist noch nicht klar, ob Köpper auch in der kommenden Spielzeit Trainer in Schwetzingen bleibt. Dies soll sich erst in den nächsten Tagen entscheiden. Was bereits vermeldet werden kann, ist, dass Fabian Feigenbutz und Nils Makan in der kommenden Spielzeit das Trikot des VfB Gartenstadt überstreifen werden.

Der SV 98 nimmt aktuell mit 25 Punkten auf der Habenseite den siebten Tabellenplatz ein. Der Gastgeber rangiert einen Rang darunter und hat 23 Punkte auf seinem Konto. Mit einem erneuten Sieg würden sich die Schwetzinger einen weiteren Konkurrenten auf dem Weg zum Klassenerhalt vom Leibe halten.

Auch gilt es, eine Rechnung zu begleichen, denn das Vorspiel gewann der FC Zuzenhausen mit 3:0. Die Statistik sieht den morgigen Gastgeber leicht vorne mit zehn Siegen gegenüber acht Erfolgen der Schwetzinger, bei fünf Unentschieden in den bisherigen 23 Begegnungen. Der FCZ-Angreifer Dominik Zuleger, der im Vorspiel in Schwetzingen bereits zweimal traf und in den zwei Partien im neuen Jahr erneut seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte, wird besonders zu beachten sein. Ein Fall für Michael Kettenmann, der aus der Not heraus von seinem angestammten Platz im Offensivbereich in die Viererkette beordert wurde, hier zum Stabilitätsfaktor wurde und maßgeblich dazu beigetragen hat, dass in den letzten zwei Begegnungen, hinten die Null stand.

„Meine Mannschaft hat in den bisherigen Spielen nach der Winterpause viel Engagement gezeigt, ist immer im Kollektiv aufgetreten und hat sich die letzten zwei Siege redlich verdient. Wenn wir in Zuzenhausen wieder an unsere Leistungsgrenze gehen, werden wir nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten“, sagt Trainer Michael Köpper. lof

