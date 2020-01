Felix Müller verlässt den Hardtwald

2. Fußball-Bundesliga

Scheus Schenkel macht Sorgen

Von der Urlaubssonne gebräunt stapfte Dennis Diekmeier an diesem Mittwochnachmittag gut gelaunt in Richtung Trainingsplatz. Der Kapitän des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen lächelte die Fans an, grüßte freundlich und schnappte ...