Lahme ordnete kompetent, ruhig und clever – von der Bank und aus dem Spielfeld heraus – immer wieder neue Veränderungen an. Ständig wurde der Gast hinten wie vorne taktisch vor neue Herausforderungen gestellt. Kaum schien er möglicherweise eine Lösung gefunden zu haben, sah er sich einer neuen Konstellation gegenüber. Dies machte sich besonders Mitte der ersten Halbzeit bemerkbar, als sich der Hausherr einen ersten deutlichen Vorsprung (11:6) herausgeworfen hatte. Diszipliniert wurde dieser lange bewahrt, auch in mehreren Unterzahlzeiten.

Zum Schluss wird es knapp

Erst nach dem 26:21 (54.) wurde es knapp, weil Oftersheim/Schwetzingen im Angriff ein paar Chancen zu viel ausließ und in der Deckung Neuenbürgs Halblinken kurzzeitig nicht unter Kontrolle bekam. „Da wurden eine Zeitlang unsere Absprachen nicht umgesetzt“, trauerte Lahme aber nicht lange dieser Phase hinterher (26:24/56.). Erst traf Adrian Wiegand aus spitzem Winkel von Rechtsaußen und legte noch einen Siebenmeter nach. Torhüter Maximilian Herb wehrte einen Strafwurf hingegen ab, der zuvor souverän hütende Benjamin Gärtner hatte sogar schon deren zwei entschärft. Dann machten Max Barthelmeß und eben Fendrich alles klar.

Aber auch nach diesem Rückschlag bleibt für Aufsteiger HCN der Weg in die Oberliga, das erklärte Ziel, bekräftigte Werling. Die HG will dem nicht im Wege stehen. „Dann gewinnen wir eben auch in Heddesheim, wir wollen ja nicht in den Titelkampf eingreifen“, meinte Lahme.

HG: Herb, Gärtner; Hirsch, Fendrich (10), Demel (5), Barthelmeß (2), Fink (3), Kalabic (2), Hakic, Klink (2), Wiegand (5/4), Lahme, Hahne (1). mj/ Bild: Lenhardt

