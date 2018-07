Anzeige

Als bislang dritter Neuzugang wird Stefano Ferrara die Eppelheimer Eisbären in der kommenden Saison der Eishockey-Regionalliga verstärken. Der 20-jährige Mannheimer war zuletzt für den Mannheimer ERC aktiv.

Als Sechsjähriger begann Ferrara beim MERC mit dem Eishockey und durchlief dort fortan alle Altersklassen. Dabei wurde der Linksschütze vom Stürmer zum Verteidiger umgeschult, und soll diese Funktion auch bei den Eisbären einnehmen. Dabei kommt ihm vor allem seine Einsatzbereitschaft und Schnelligkeit zu Gute, mit der er als Verteidiger auch offensive Akzente setzen kann.

Der Kontakt kam dabei durch einige Eisbären-Spieler zustande, so dass Stefano bereits vor gut zwei Jahren beim ECE mit trainiert hatte. Nach einer Erkrankung musste er dann jedoch kurzzeitig den Sportreduzieren, ist jetzt jedoch zurück und will mit dem ECE angreifen. Dabei steht für ihn der Erfolg der Mannschaft an erster Stelle und seine eigene Weiterentwicklung, die dem Team zugute kommen soll.