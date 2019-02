FH muss sich steigern

Der Kampf um die Treppchenplätze in der Sportkegeln-Bundesliga verspricht an den letzten sechs Spieltagen größte Spannung. Zwischen Rang zwei und sechs sind lediglich vier Punkte Abstand. Da zählt jeder Sieg, vor allem auswärts. Für FH Plankstadt, derzeit Vierter, geht es am Samstag (11.45 Uhr) zum punktgleichen Tabellenfünften BF Damm.

Die Aschaffenburger spielen eine sehr starke Runde und haben mit 6024 Kegeln hinter Eppelheim den zweitbesten Heimschnitt der Liga. Die Plankstadter werden also deutlich stärker agieren müssen als zuletzt gegen Eppelheim. Die Enttäuschung bei den Verantwortlichen von FH war nach dem Derby groß, sowohl über die mäßige Kulisse als auch über die ungenügende Leistung. „Der eine oder andere war doch nicht so locker wie erhofft“, sagte Trainer Boris Butzbach.

Genügend Potenzial

Er ist sich jedoch sicher, dass die Mannschaft genügend Potenzial hat, um in Aschaffenburg zu bestehen. „6000 Kegel müssen dort aber her, um eine Siegchance zu haben“, so Butzbach. Marco Mergenthaler fordert, „von Beginn versuchen, selbst Druck zu machen“. Auch Christian Schneider erwartet ein spannendes Spiel. „Ich hoffe, dass wir am Ende die Nase vorn haben“, sagte er. mra

