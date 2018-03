Anzeige

„Ein besseres Geschenk hätten mir meine Jungs nicht machen können“, sagte Geburtstagskind Richard Drewniak nach dem umkämpften 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)-Erfolg im Play-off-Halbfinalrückspiel der Eishockey-Regionalliga gegen den EHC Heilbronn. Der Trainer der Eppelheimer Eisbären freute sich über den Finaleinzug und ging in der Traube seiner Spieler unter. Gegner ist dort dann Hauptrunden-Meister SC Bietigheim-Bissingen II, der sich gegen den ESC Hügelsheim durchsetzte. In der Hauptrunde gewann Eppelheim in Bietigheim-Bissingen mit 3:1, im heimischen Icehouse kassierten die Eisbären zwei knappe Niederlagen. „Die Spiele haben Spaß gemacht. Da wird wahrscheinlich ein Tor den Unterschied ausmachen, aber ich freue mich drauf“, blickt ECE-Keeper Janis Wagner schon voraus.

Allerdings könnten die Eisbären – selbst wenn sie das Endspiel siegreich gestalten – nicht aufsteigen. Es fehlen zum einen die finanziellen Mittel und zum anderen eine Halle, die den Standards der Oberliga entspricht. „Der Aufstieg ist absolut unrealistisch. Wir sprechen da von einem Betrag, der 400 000 Euro über unserem aktuellen Budget liegt. Wir müssten Geld investieren und das ist nicht möglich.“

Die Spieler akzeptieren das ohne Murren. Sie wollen sich trotzdem ihren Traum erfüllen und den Pokal holen. „Nach diesem Jahr ist für mich Schluss und ich hoffe, dass wir mit dem Titel einen schönen Abschluss haben“, sagte Eppelheims Top-Scorer Thomas Korte, der das gesamte Team hervorhob: „Jeder hat Herz gezeigt und nur dadurch war es möglich, dass wir es ins Finale geschafft haben. Zusätzlich hat uns unser Torwart im Spiel gehalten. Dafür ist er da und genau deswegen lieben wir ihn auch.“