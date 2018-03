Anzeige

Ein spannendes 800-Meter-Rennen der Altersklasse m 14 sahen die Zuschauer bei den badischen Hallenmeisterschaften U 16 in der Mannheimer Leichtathletik-Halle. Finn Wollschläger von der DJK Hockenheim hatte dabei mit starken 2:15,29 Minuten das bessere Ende für sich.

Seine Vereinskameradin Marlene Bormann w 14 siegte im Hochsprung mit sehr guten 1,53 Meter. Sophie Knapp (LG Kurpfalz) stand im Weitsprung (w 14) mit 4,93 Meter ganz oben auf dem Podest. Diese Position verfehlte Nik Keller (TV Eppelheim) im Hochsprung (m 15) nur hauchdünn. Mit 1,70 Meter sprang er so hoch wie Tom Anderer, musste sich aber aufgrund der Fehlversuchsregel mit dem zweiten Rang begnügen.

Für Länderkampf nominiert

Der Eppelheimer wurde nach dieser Leistung für den Länderkampf Baden, Moselle, Elsaß, Luxemburg, Saarland und Rheinhessen am Sonntag, 4. März, in Metz nominiert. Knapp an Bronze vorbei schrammten Sophie Knapp über 60 Meter (w 14), Greta Ziegler über 800 Meter (w 14), Maike Deckert im Kugelstoßen (w 15) sowie die 3 x 100-Meter-Staffel der LG Kurpfalz mit Greta Ziegler, Nina Hoffmann und Sophie Knapp. hz