Fleiß, Ausdauer und Erfolge selbst im hohen Alter

Acht Läufer des Marathon-Teams Ketsch starteten beim 14. Linhard-Volkslauf in Hambrücken über die Distanzen fünf und zehn Kilometer sowie im Halbmarathon (21,1 km).

Einziger Vertreter vom Marathon-Team Ketsch auf der Halbdistanz war Dietmar Busch. Er ergatterte mit 1:27 Stunden den zweiten Platz in seiner Altersklasse M 55.

Bei seinem ersten Zehn-Kilometer-Vorbereitungslauf für den Dresden-Marathon ließ Alfred Kief jegliche körperliche Frische vermissen und kämpfte sich mit 47:14 Minuten recht lustlos ins Ziel. Mariann Ehrhardt wusste nach ihrem 50-Kilometer-Großglockner-Trail bei ihrem ersten Flachstrecken-Wettkampf mit 48:55 Minuten zu überzeugen. Gleich dahinter kam Gabi Kief mit läuferisch starken 49:52 Minuten ins Ziel (2. Platz in der AK 60).

Die Abonnement-Siegerin des Ketscher Teams bei dutzenden Wettkämpfen in der Region ist Silvia Gottermeier. In ihrer Altersklasse 60 räumte sie dieses Mal, immer mit einem lockeren Spruch auf den Lippen, den dritten Platz ab.

Rang eins für Siglinde Buse

Kurz vor seinem 80. Geburtstag lief der „stählerne“ Manfred Haubenthal auf das Podest und durfte für seine 1:02-Stunden-Finisher-Zeit in der AK 80 freudestrahlend Nudeln, Saft und Energieriegel entgegennehmen. 70 Jahre und im „Läufer“-Unruhestand befindet sich nach wie vor Siglinde Buse. Mit Fleiß, Ausdauer und geschicktem Taktieren bei all ihren Wettkämpfen konnte sie den ersten Platz der AK 70 in 1:05 Stunden erringen. Elisabeth Breunig freute sich trotz widriger Umstände im Vorfeld des Laufes über den zweiten Platz in der AK 65 (1:09 Stunden), da hatte Walter Gottermeier als Streckenfotograf nicht nur tolle Jubelfotos im „Kasten“, sondern freute sich auch als Motivator mit über die Erfolge. Bei heißen Würstchen und frisch gebackenem Kuchen ließen die Akteure den erfolgreichen Lauftag ausklingen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.08.2019