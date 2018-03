Anzeige

Der SC Olympia Neulußheim ist in der Kreisliga mit einem 1:1 gegen die TSG 62/ 09 Weinheim II in die Rückrunde gestartet – ein Resultat, das schwer zu bewerten ist. In der derzeitigen sportlichen Situation greift man gern zu der Floskel „zum Leben zu wenig, zum Sterben zuviel“. Doch SON-Trainer Marco Flick wischt diese Ansicht beiseite und relativiert: „Weinheim II war gut bestückt von der Oberliga-Mannschaft. Dafür haben wir gut dagegengehalten, Chancen gehabt und waren defensiv gut gestanden.“

Bitter nur, dass ein Elfmeterfehlschuss einen möglichen Dreier verhinderte. Dennoch zieht Flick weitgehend das Positive aus diesem Remis. „Der Punkt war für uns wertvoll, wir haben dadurch zwei Plätze gutgemacht. Außerdem war es für den Kopf gut, gegen einen solchen Gegner, der uns fußballerisch überlegen war, einen großen Kampf geliefert zu haben.“

Ein ganz wichtiges Spiel wartet am kommenden Wochenende auf die Neulußheimer, wenn der Tabellenvorletzte FV 03 Ladenburg seine Visitenkarte abgibt. Von einer besonders gearteten Vorbereitung hinsichtlich der Bedeutung der Partie hält Flick indes nichts. „Es läuft alles normal ab. Wir werden uns vorbereiten, wie vor jedem anderen Spiel auch“, sagt der Coach.