Flick ist guter Dinge

Anzeige

Der SC Olympia Neulußheim überwintert in der Fußball-Kreisliga auf einem Abstiegsplatz. Grund genug für Trainer Marco Flick sein Team auf den Weg zu bringen, diesen Tabellenrang schnellstmöglich hinter sich zu bringen: „Ich bin guter Dinge, dass wir uns sowohl in der Defensive als auch in der Offensive verbessert haben.“

Auf dem Transfermarkt hat sich hingegen nur wenig für SON getan. Für Marcel Jehle (MFC 08 Lindenhof) und Dennis Brandenburger (SV Altlußheim), die beide zuletzt kaum noch Berücksichtigung fanden, kam mit Ousman Ceesay eine echte Verstärkung vom SV 98 Schwetzingen II. „Er hat einen guten Eindruck hinterlassen, und das sowohl in den Trainingseinheiten als auch in den Testspielen“, bescheinigt Flick. „Er ist ein junger Mann, der sich gut integrieren möchte.“ Trotz nur einer Winterverpflichtung wird der Kader eine Aufwertung erfahren, wenn die fast in der kompletten Vorrunde verletzten Lucas Iglesias und Agron Lokaj wieder zu voller Stärke aufblühen. Dazu stieß zum Ende der Hinrunde noch Marvin Pelzl, ein sehr erfahrener Mann,außerdem blühen Christian Brenner, Robin Shtufi und Mario Schwaab regelrecht auf.

Gute Erkenntnisse

Nach dem Rekordergebnis gegen die SG Horrenberg (6:6) erreichte der Kreisligist ein 2:2 gegen die Spvgg 06 Ketsch II. „Große sportliche Höhepunkte gab es dabei zwar nicht, dennoch habe ich gute Erkenntnisse gewinnen können“, findet Flick, der einige Positionen schon fest vergeben sieht. In der ersten Hälfte hatten die Neulußheimer Vorteile und führten durch Benjamin Marx (27.) und Jan Zimmermann (41.) mit 2:0. Dann wechselten beide Seiten kräftig durch, „wodurch die Ordnung verloren ging“, monierte Flick. Ömer Kilichan (76.) und Nikolai Gäbert (77.) trafen für Ketsch zum Ausgleich.