Förch appelliert: Fans, wir brauchen euch!

Es steht außer Frage, die HG Oftersheim/Schwetzingen braucht dringend Zählbares, wenn sie nicht zu tief in den Abstiegskampf der Oststaffel der 3. Liga verstrickt werden will. Doch der nächste Gegner der Kurpfälzer, die SG Bruchköbel, steckt da schon länger mittendrin und will ebenfalls punkten.

Eine erste Maßnahme der Hessen, die aus einem Nachbarort von Hanau stammen, war dabei, sich vor gut zwei Wochen von ihrem bisherigen Übungsleiter zu trennen, als sie Träger der Roten Laterne waren. Tomasz Jezewski musste gehen und in der jüngsten Partie – eben gegen die HSG Hanau stieg Schlüsselspieler Tegeday Ramos Nuez vom Co-Trainer in die Rolle des Interimstrainers auf.

Sein Einstand glückte mit einem knappen 25:24 in diesem heiß umkämpften Nachbarschaftsduell. Ob die Konstellation so bleibt, ist abzuwarten. Bislang deutet nichts auf eine intensive Trainersuche bei der SGB hin.

Maximale Unterstützung erhofft

Eine Maßnahme anderer Art der Bruchköbler Verantwortlichen ist, sich größtmöglicher Rückendeckung ihrer Fans zu versichern. Dazu setzen sie sogar einen Bus nach Schwetzingen ein. Der ursprüngliche Obolus von 10 Euro wurde dabei „zur maximalen Unterstützung der Mannschaft“ ersatzlos gestrichen.

Auf Beistand von den Rängen hofft auch die HG-Truppe, die diesmal ohne Daniel Hideg – er spielt mit Friesenheim in Lemgo – auskommen muss. „Ich hoffe, dass die Halle ähnlich wie bei unseren ersten beiden Heimspielen wieder gut gefüllt ist und uns dann hoffentlich zum Sieg schreien wird“, erinnert sich Kapitän Simon Förch an die grandiose Stimmung der beiden Derbys mit Großsachsen und Nußloch – was inzwischen schon über einen Monat her ist – und appelliert: „Fans, wir brauchen euch! Nach zuletzt drei erfolglosen Auswärtsspielen haben wir nun endlich wieder ein Spiel in der heimischen Nordstadthalle. Wir wollen unbedingt wieder zurück in die Erfolgsspur finden und dafür benötigen wir eure lautstarke Unterstützung von den Rängen.“

Schließlich „ist das eine unangenehme Mannschaft mit einer schwer zu bespielenden Deckung“, hat Co-Trainer Matthias Polifka ausgemacht. „Und der Trainerwechsel sowie der Sieg im Derby hat Bruchköbel wohl stimuliert und motiviert, so dass es nun auch gewillt ist, auswärts zu punkten. Aber das werden wir zu verhindern wissen, wir müssen nur energisch genug dagegenhalten“. mj

