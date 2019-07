Förster für VfB interessant

Philipp Förster vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen soll nach Informationen des Fachmagazins „Kicker“ das Interesse von Bundesligaabsteiger VfB Stuttgart geweckt haben. VfB-Sportdirektor Sven Mislintat sagte im Trainingslager in St. Gallen, man wolle nur noch Feinjustierungen am Kader vornehmen. Dennoch sollen die Stuttgarter ein Auge auf Förster geworfen haben. Schon kurz nach dem Saisonende hatte sich bereits der 1. FC Union Berlin nach dem gebürtigen Brettener, der in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern in Sandhausen gehörte, erkundigt.

Doch bisher bleiben die Verantwortlichen des SVS stur. „Zu diesem Zeitpunkt ist Philipp Förster unverkäuflich. Wir hatten eine Frist gesetzt, zu der wir den Spieler zu der festgesetzten Summe hätten gehen lassen, die ist inzwischen abgelaufen. Ein Verkauf ist für uns definitiv kein Thema mehr“, wird Mikayil Kabaca, der sportliche Leiter der Schwarz-weißen, zitiert. Angeblich hatte der SVS eine Ablösesumme von etwa zwei Millionen Euro aufgerufen.

Zwar möchte der SVS seinen Kader auf bis zu drei Positionen noch ausdünnen, Leistungsträger Förster, der noch bis 2020 am Hardtwald unter Vertrag steht, gehört aber nicht zu den Wechselkandidaten. Ebenso wenig wie Innenverteidiger Aleksandr Zhirov, der von Scouts des Hamburger SV, des 1. FC Nürnberg und des VfB beobachtet wurde. „Bei uns ist nie ein Angebot eingetroffen und ein Telefonat haben wir auch nicht geführt“, erklärte Kabaca und sagte weiter: „Aleksandr Zhirov macht im Moment jedem in diesem Verein Spaß. Auf dem Platz ist er der Typ ,Kühlschrank‘, aber in der Kabine ist er ein Spaßvogel. Ich glaube, er fühlt sich hier wohl.“

Der SVS ist derweil planmäßig im Trainingslager in Lautenbach im Schwarzwald eingetroffen und testet dort am Mittwoch, 17. Juli, 16 Uhr, gegen den 1. FC Saarbrücken. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.07.2019