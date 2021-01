Fortsetzung noch möglich

Aufgrund der verordneten Verlängerungen der Corona-Maßnahmen hat das Präsidium des Badischen Handball-Verbands – mit Präsident Peter Knapp (Oftersheim) an der Spitze – reagiert, welche Auswirkungen das hat. „Klar ist, dass Training und Spielbetrieb im Amateursport jetzt bis Mitte Februar weiterhin nicht erlaubt sind“, heißt es in der Mitteilung an die Vereine.

Der gemeinsame Beschluss für alle Mannschaften von der Baden-Württemberg-Oberliga abwärts vom 21. Dezember sei weiterhin gültig: „Dieser besagt, dass wir – falls wieder erlaubt – den Spielbetrieb bis spätestens zum Wochenende 13./14. März wieder aufnehmen würden,“ teilt der BHV mit. Außerdem müsse davor eine dreiwöchige Trainings-/Vorbereitungszeit erlaubt sein – also ab dem 22. Februar.

Zeitfenster von fünf Tagen

„Als Verband sind wir gemäß Satzung und Spielordnung verpflichtet, Spielbetrieb zu ermöglichen und zu organisieren“, schreiben Knapp und seine Mitstreiter. Mit der neuen Corona-Verordnung (gültig bis zum 14. Februar) bleibe demnach ein theoretisches Zeitfenster für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs von fünf Tagen einer Woche (15. bis 22. Februar). Die Wahrscheinlichkeit einer Öffnung der bestehenden Corona-Regeln in diesen fünf Tagen müsse jeder für sich selbst abschätzen. Der Verband bereite sich auf beide Varianten vor. ali/zg

