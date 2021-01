Fraisl geht zu Den Haag

Torwart Martin Fraisl wechselt vom SV Sandhausen nach Holland. © Fischer

Martin Fraisl hat einen neuen Verein gefunden. Der beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen in Ungnade gefallene Schlussmann hat einen Vertrag beim niederländischen Club ADO Den Haag unterschrieben und wird dort für den Rest der Saison im Aufgebot stehen. Beim SVS war der 27-Jährige von Trainer Michael Schiele Mitte Dezember auf die Bank gesetzt worden. Nach einem Kabinen-Disput war er zunächst suspendiert worden, ehe sich beide Parteien kurz vor dem Jahreswechsel für eine Auflösung des Kontrakts entschieden.

In einer Vereinsmitteilung sagte Fraisl, der zeitweise auch beim FC St. Pauli im Gespräch war: „Die ersten Eindrücke sind sehr gut. Das Stadion ist schön und die Gespräche waren sehr angenehm. Ich bin ein Torwart, der Selbstvertrauen ausstrahlt und entschlossen ist, aber manchmal kann ich auch ein bisschen verrückt sein. Ich schaffe es oft, in kniffligen Situationen ruhig zu bleiben. Den Haag befindet sich in einer schwierigen Phase, aber ich bin überzeugt, dass wir den Verein gemeinsam in der Eredivisie halten können.“

Rolle noch nicht klar

ADO Den Haag steht derzeit auf dem 17. Platz und hat nur eines der vergangenen zwölf Pflichtspiele gewonnen. Bisher stand Luuk Koopmans in 19 Partien zwischen den Pfosten. Ob Fraisl als Stamm- oder Ersatztorwart verpflichtet wurde, ist nicht bekannt. Allerdings sagte der Technische Direktor Martin Jol, der in seiner aktiven Karriere unter anderem neun Spiele für den FC Bayern München bestritt und als Trainer für den Hamburger SV tätig war: „Wir sind sehr zufrieden damit, einen neuen Torhüter verpflichtet zu haben. Mit dieser Ergänzung sind Überraschungen in der entscheidenden Phase der Saison weniger wahrscheinlich.“ mjw

