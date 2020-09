Frankfurter kicken in Reilingen

Die U-19-Fußball-Bundesligateams von Eintracht Frankfurt und Astoria Walldorf waren zu Gast beim SC 08 Reilingen. Das teilt der Verein mit.

Zur Vorbereitung auf die kommende A-Junioren-Bundesliga-Saison war die Begegnung ein weiteres Vorbereitungsspiel für den FC Astoria Walldorf in der Reilinger Arena. Eine zweimalige Führung der Walldorfer reichte am Ende nicht aus, um die Frankfurter zu besiegen. So trennten sich beide Mannschaften 2:2-Unentschieden.

Am Freitag, 18. September, startet der FC Astoria Walldorf gegen den SV Darmstadt 98 die U-19-Bundesliga- Saison auf dem Gelände des SC 08 Reilingen. Anpfiff ist um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr, teilt der SC 08 mit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 02.09.2020