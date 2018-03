Anzeige

Am vorletzten Zweitliga-Spieltag der Sportkegler hat der VKC Eppelheim II noch einmal eine Herkulesaufgabe vor sich. Am morgigen Samstag um 12 Uhr beginnt in der Classic Arena die Partie gegen Spitzenreiter KSV Kuhardt.

Der liefert sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Stolzen Kranz Walldorf um Meisterschaft und Relegationsplatz. Zuletzt zeigten sich die Pfälzer gegen Heilbronn prächtig in Form und erzielten 5986 Kegel. Dabei gelangen Markus Wingerter, Philipp Braun und Patrick Jochem Tausender. Wingerter und Braun zählen zu den auswärtsstärksten Akteuren der Liga. „Das zeigt, was uns morgen erwartet“, meinte Leonard Erni. Der VKC II möchte die bestmögliche Gegenwehr leisten, ein Sieg wäre aber eine sehr große Überraschung.

Druck hat der VKC Eppelheim II nicht mehr, denn der Klassenerhalt ist schon gesichert, da Frei Holz Eppelheim nur noch auf zwölf Punkte kommen kann, der direkte Vergleich aber für den VKC II entschieden ist. Nach vier Wochen Pause ist allerdings unklar, in welcher Verfassung die VKC-Reserve ist.