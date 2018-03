Frei Holz ist fast am Ziel

Anzeige

Riesenjubel bei Frei Holz Plankstadt. Im Abstiegsduell bei BF Damm Aschaffenburg setzten sich die Plankstadter überraschend deutlich mit 5933:5841 durch. „Das dürfte der direkte Klassenerhalt sein“, meinte Mannschaftsführer Andreas Tippl. „Bei noch drei Heimspielen aus den letzten vier Partien müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn wir noch auf den Relegationsplatz abrutschen sollten.“

Frei Holz zeigte eine großartige Mannschaftsleistung und den nötigen Teamspirit und bewies eindrucksvoll, dass die Mannschaft auswärts doch nicht nur die Hälfte wert ist.

Im Startpaar kamen Kai Schneider und Rainer Nord gut ins Spiel. Während Nord gegen den Routinier Schlett auf den ersten drei Bahnen wenige Kegel einbüßte, machte Schneider gegen den an diesem Tag schlecht spielenden Patrick Lebert umso mehr Kegel gut. Somit konnte ein Plus von 27 Kegeln erzielt werden. Im Mittelpaar spielten Daniel Zirnstein und Thomas Hörner genauso groß auf wie schon das Startpaar. Auch hier vermochten die Gastgeber nichts dagegen zu setzen, so dass Plankstadt weiter an Boden gut machte. Das Schlusspaar Andreas Tippl und Dennis Koch wussten trotz 127 Kegeln Vorsprung, dass sie nicht locker lassen dürfen, denn sie wussten um das starke Schlusspaar der Aschaffenburger. Beide begannen mit einer 250er Startbahn, mit der sie nur zehn Kegel einbüßen mussten. Nun war klar, dass Frei Holz das Heft nicht mehr aus der Hand geben würde, Koch und Tippl konnten unbeschwert weiter spielen. Während sich Koch mit den Bahnen nicht so leicht tat, erwischte Tippl einen sehr guten Tag und spielte mit großartigen 1050 Kegeln die Tagesbestleistung.