Frei Holz ist in der Heimpartie gegen Sandhausen auf Revanche aus

Es war eine von fünf Niederlagen im bisherigen Saisonverlauf und eine der knappsten. Noch dazu in einem Derby, und deshalb verwundert es wenig, wenn Frei Holz Plankstadt im morgigen Heimspiel gegen Gut Holz/Grün-Weiß Sandhausen (16 Uhr, Mehrzweckhalle) auf Revanche aus ist. „Wir wollen die Punkte behalten“, stellt Andreas Tippl, der nach einer Verletzungspause wieder ins Team zurückkehrt, klar.

Doch das wird keine leichte Aufgabe werden. Zum einen sind die Sandhäuser mit 16:10-Punkten gleichauf, zum anderen haben die Gäste in Plankstadt schon immer gut ausgesehen. Und Frei Holz muss aus gesundheitlichen Gründen auf Rainer Nord verzichten. Alle anderen Akteure sind hoch motiviert und brennen auf einen erfolgreichen Jahresstart. Trainer Boris Butzbach weiß, worauf es ankommen wird: „Wir müssen von Beginn an konzentriert sein und dürfen uns keine Schwäche erlauben.“ Es werde wichtig sein, von Anfang an Druck aufzubauen.

Da die zweite Mannschaft von Frei Holz auch gegen GH/GW spielt, hofft Andreas Tippl mit seinem Team auf eine große Fanunterstützung, denn „auch die Gäste werden mit einer großen Fankulisse vor Ort sein.“ Der Sieger der Partie wird sich im spannenden Kampf um die Vizemeisterschaft - zwischen Rang zwei und sieben liegen nur zwei Punkte - eine gute Ausgangsposition verschaffen.

VKC eindeutig Favorit

„Endlich geht es wieder los!“ Jürgen Cartharius, Leistungsträger beim deutschen Meister Vollkugelclub Eppelheim, kann es kaum noch abwarten. Morgen um 12.30 Uhr (Classic Arena) erwartet der Tabellenführer den PSV Franken Neustadt. Mit lediglich drei Siegen – allesamt zu Hause – stecken die Franken mitten im Abstiegssumpf. Allenfalls der Relegationsplatz ist noch erreichbar, und bis dahin sind es auch schon vier Zähler Rückstand. Ein Blick auf die Tabelle und auf den jeweiligen Heim- und Auswärtsschnitt der beiden Mannschaften genügt, um zu sehen, dass der VKC mit der klaren Favoritenrolle in diese Begegnung geht. Den Gästen war es bisher nicht möglich, ein Auswärtsergebnis über 5900 Kegeln zu erzielen. Dies wird allerdings von Nöten sein, um beim Gastgeber überhaupt mithalten zu können und vielleicht einen dringend benötigten Sieg einzufahren. Das Hinspiel in Neustadt entschied der VKC ganz klar für sich. Für Gunther Dittkuhn weckt die Partie Erinnerungen, schließlich ist es seine alte Heimat. „Ich freue mich auf die Truppe“, sagt Dittkuhn vor dem dritten Spiel in Folge gegen einen Abstiegskandidaten. Und er warnt gleichzeitig: „Auch wenn die Favoritenrolle klar ist, es sollte allen klar sein, dass dieses Spiel auch eine Standortbestimmung für die kommenden Aufgaben in Mörfelden und Plankstadt ist.“ Den Trainingsleistungen nach scheint Eppelheim die Pause gut vertragen zu haben. Jürgen Cartharius sagt: „Für das erste Spiel im neuen Jahr wird jeder entsprechend motiviert sein.“

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.01.2019