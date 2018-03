Anzeige

Für eine große Überraschung sorgte Frei Holz Plankstadt am drittletzten Bundesligaspieltag der Sportkeglerinnen mit dem 5878:5846 beim Tabellenzweiten Olympia Mörfelden. Damit stehen die Chancen auf den Klassenerhalt vor den abschließenden beiden Heimspielen sehr gut. Wahrscheinlich genügt schon ein Sieg nächste Woche gegen Frammersbach, in jedem Fall aber ein Erfolg am letzten Spieltag gegen Mitkonkurrent Ettlingen.

Dabei sah es lange nach einer klaren Angelegenheit für den Favoriten aus, denn nach dem Starttrio führte Mörfelden mit 128 Kegeln. Drei Bahnen lang war es eine ausgeglichene Partie, ehe die Gastgeber mächtig loslegten und alle drei über 260 Kegel spielten. Dagegen agierten Rainer Nord, Andreas Tippl und Marco Mergenthaler viel zu schwach (zusammen 15 Fehler). Nord war mit 983 Kegeln noch der Beste, gab aber gegen den besten Mörfelder Sven Völkl (1020) auch 37 Zähler ab.

Doch das Schlusstrio mit Dennis Koch, Jörg Schneider und Daniel Zirnstein ließ sich von dem hohen Rückstand überhaupt nicht beeindrucken. Bereits auf der ersten Bahn holten die Drei 90 Kegel auf, vor den letzten 50 Wurf war die Partie gedreht. Der überragende Daniel Zirnstein hatte den Löwenanteil am Sieg. Er kam mit 683 in die Vollen und 370 im Abräumen auf bärenstarke 1053 Kegel. Plankstadt war insgesamt im Abräumen deutlich besser, Mörfelden hatte Vorteile in die Vollen. „Mit diesem überraschenden Sieg in Mörfelden konnte die derbe Heimniederlage gegen Sandhausen wieder ausgebügelt werden“, zeigte sich Rainer Nord erfreut. Die Weichen für ein weiteres Erstligajahr sind gestellt.