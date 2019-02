Frei Holz mit Chancen

Mit einem überraschenden 5675:5662-Erfolg bei Rot-Weiß Sandhausen hat Frei Holz Plankstadt nun wieder gute Chancen, in den letzten drei Saisonspielen noch auf Platz drei zu kommen. Da der Tabellenzweite KSV Kuhardt in Ettlingen verlor, ist sogar Rang zwei noch im Bereich des Möglichen.

„Dass wir mit so einem Ergebnis in Sandhausen gewinnen, ist sicherlich überraschend“, kommentierte Andreas Tippl das Geschehen. Die Bahnen waren diesmal besonders schwer zu spielen, daher gab es doch sehr niedrige Ergebnisse. „Die Sandhäuser haben sich verzockt, als sie nach der deutlichen Führung auf René Zesewitz verzichtet haben“, erklärte Tippl. Nach dem Startpaar lag Plankstadt mit 111 Kegeln zurück. Der für den erkrankten Marco Mergenthaler ins Team gerückte Kai Schneider verlor gegen Christian Cunow, mit 1013 Kegeln Tagesbester, gleich 73 Kegel, auch Christian Schneider spielte schwach und verlor gegen Sören Busse 38 Kegel. Andreas Tippl hatte einen guten Tag und kam auf 985 Kegel, damit holte er 26 Kegel gegen Kai Münch heraus. Da aber Jens Petri nicht zurecht kam, betrug der Rückstand nach dem Mittelpaar 120 Kegel. Sandhausen ließ im Gefühl des sicheren Sieges Zesewitz draußen und stellte ihn in der zweiten Mannschaft auf, die ihr Abstiegsduell gegen Karlsruhe verlor.

Daniel Zirnstein und Thomas Hörner zogen den Sandhäusern im Abräumen den Zahn. 135 Kegel war Plankstadt im Abräumen besser, und das trotz 24 Fehlern. Sandhausen nutzte die Überlegenheit in die Vollen somit nichts, Jens Auer (872) verlor gegen Zirnstein zu viel Boden.

Frei Holz: K. Schneider 940, C. Schneider 917, Tippl 985, Petri 918, Zirnstein 969, Hörner 946. mra

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.02.2019