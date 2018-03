Frei Holz Plankstadt schafft Klassenerhalt

Anzeige

Frei Holz Plankstadt: Mergenthaler 1016, Nord 1080, J. Schneider 956, M. Vörg 893, Tippl 1012, Zirnstein 1025.

Durchwachsener Auftritt

Ohne zu überzeugen gewann der VKC Eppelheim auch sein 21. Saisonspiel und strebt nach dem 5992:5785 gegen BF Damm Aschaffenburg dem „zu Null“ entgegen. Lars Ebert fiel wegen Krankheit aus, Tobias Lacher kam in der Zweiten zum Einsatz. Robin Loy konnte Ebert nicht ersetzen, steigerte sich aber immerhin nach schwachem Start (202) auf 933 Kegel. Auf seiner dritten Bahn erzielte er ganz starke 275 Kegel. Aschaffenburg hatte von vorneherein nicht an einen Überraschungscoup geglaubt und die besten Akteure zu Hause gelassen. Am ehesten konnten noch Christoph Zöller (988) und Felix Kopp (971) überzeugen. Beim VKC zeigten alle Akteure außer Marlo Bühler nur durchwachsene Leistung, wie Jürgen Cartharius treffend bemerkte. Bühler räumte 391 Kegel und wurde mit 1044 Tagesbester. Daniel Aubelj war die Woche über krank gewesen, so dass er auch nicht den gewohnten Tausender spielen konnte. Er blieb jedoch als einziger fehlerlos.

„Aschaffenburg hat zwar auf der ersten Bahn des Schlusstrios aufgeholt, aber danach war es wieder einseitig“, sagte Cartharius und blickte schon auf das letzte Saisonspiel in Gerolsheim am 7. April. Dort wird der VKC für die deutsche Meisterschaft von der DCU geehrt. Auch Bürgermeisterin Patricia Rebmann wird dort eine Ehrung vornehmen.

VKC Eppelheim: Dittkuhn 1001, Aubelj 992, Cartharius 1009, Bühler 1044, Jacobsen 1013, Loy 933.

