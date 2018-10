Frei Holz unaufhaltsam

Mit dem besten Bundesliga-Start seit langer Zeit sorgt Frei Holz Plankstadt weiter für Furore. In einem hochklassigen Spiel gewann Plankstadt gegen das bis dahin unbesiegte Team von BF Damm Aschaffenburg 6092:6009 und schob sich mit 8:2-Punkten auf Rang drei vor. „Das war ein schönes, interessantes Spiel für die Zuschauer“, freute sich Vorsitzender Thorsten Vörg.

Gleich zu Beginn lieferten sich Andreas Tippl und Christoph Zöller ein grandioses Duell. Mit 1071:1072 ging dieses knapp an den Aschaffenburger, der trotz fünf Fehlern mit 390 Kegeln fast so viel abräumte wie der fehlerfreie Tippl. Beide hatten eine Einzelbahn mit 284 Kegeln. Im „Schatten“ dieses Duells schwang sich Marco Mergenthaler mit einer grandiosen Schlussbahn (286) auf die Tagesbestmarke von 1074 Kegeln. Jörg Schneider war nach gutem Start (262) völlig von der Rolle und gab gegen Patrick Fischer 74 Kegel ab.

Plankstadt hatte darauf spekuliert, dass die Startreihe der Gäste die Bessere sein würde. Das war durch Zöller nur bedingt so. Emmerich Blahut verlor aber gegen Rainer Nord viel Boden, und Thomas Hörner war besser als Theo Spangenberger. Daniel Zirnstein steigerte sich gegenüber den Vorwochen erheblich und gewann das Duell gegen Felix Kopp, der persönliche Bestleistung spielte, knapp (1028:1026). Letztlich machte Frei Holz die Neuner im richtigen Moment. „Wir waren nie richtig weg, aber Aschaffenburg wurde uns auch nicht mehr gefährlich“, sagte Vörg.

Der Vorsitzende ist mit der derzeitigen positiven Lage mehr als zufrieden. „Wir wollen den Schwung mitnehmen, die Plätze hinter Eppelheim liegen noch nicht fest“, so Vörg. Da Sandhausen und Mörfelden etwas schwächeln, ist es gut möglich, dass es am Saisonende auf dem Podium eine Überraschung gibt.

Plankstadt: Tippl 1071, J. Schneider 921, Mergenthaler 1074, Hörner 1021, Nord 977, Zirnstein 1028.

VKC mit Topleistung in Kuhardt

Auch ohne Jürgen Cartharius und Marlo Bühler gewann der VKC letztlich ungefährdet 6086:5999 beim KSV Kuhardt. Dabei verpasste der Meister den eigenen Bahnrekord nur um zwei Kegel. Für die Pfälzer war es die erste Heimniederlage nach langer Zeit.

Für die Eppelheimer lief es gleich im Startpaar sehr gut. Lars Ebert holte 32 Kegel gegen Dominik Mendel heraus, Daniel Aubelj (684 in die Vollen) räumte fehlerlos ab und war 24 Kegel besser als Kuhardts Spitzenspieler Markus Wingerter. Im Mittelpaar war Robin Loy für Cartharius aufgerückt und schlug sich im Rahmen seiner Möglichkeit ganz gut. Zehn Fehler waren allerdings zu viel. Loy gab 73 Kegel gegen Niko Bastian ab, Tobias Lacher war mit fehlerloser Vorstellung 42 Kegel besser als Nickel.

Mit zwei weiteren Tausendern ließ der VKC im Schlusspaar nichts mehr anbrennen, weil er im Abräumen einfach klar besser war. Jan Jacobsen zeigte eine fehlerlose Leistung, Gunther Dittkuhn brannte mit 291 Kegeln auf der dritten Bahn ein Feuerwerk ab. Dabei verspielte er im vorletzten Wurf den 300er. Er räumte insgesamt 391 Kegel ab. „Wir wussten, die fünf Stammspieler müssen liefern“, meinte Dittkuhn, und das taten diese auch. Er selbst ließ sich von seinem „üblen Start“ (Dittkuhn) mit 225 Kegeln nicht aus dem Konzept bringen.

„Diesen Sieg widmen wir Jürgen Cartharius“, sandte Tobias Lacher Genesungswünsche an seinen Freund. Der VKC ist nun genau zwei Jahre in der Bundesliga unbesiegt. Die letzte Niederlage datiert vom 8. Oktober 2016 in Wolfsburg. Eine wahnsinnige Bilanz.

VKC Eppelheim: Ebert 1024, Aubelj 1059, Loy 913, Lacher 1023, Jacobsen 1022, Dittkuhn 1045.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.10.2018