Freiburg zu Gast bei den Eisbären

Die Eisbären empfangen am morgigen Sonntag um 19 Uhr die 1b des EHC Freiburg, die nach ihrem Rückzug vor zwei Jahren nun als Aufsteiger in die Regionalliga zurückgekehrt ist, im Icehouse.

Kurz vor Saisonstart hatten die Breisgauer ihren Start damals kurzfristig abgesagt. In der abgelaufenen Spielzeit folgte der Neustart in der Landesliga, man wurde Meister. In den ersten Spielen musste der EHC jetzt aber Lehrgeld bezahlen: Drei Niederlagen bedeuten den letzten Tabellenplatz.

Die Eisbären gehen als Favorit ins Rennen und können fast aus dem Vollen schöpfen. Auch Neuzugang Marco Haas steht nach überstandener Schulterverletzung voraussichtlich zur Verfügung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.10.2018