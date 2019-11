Freude an Bewegung im Vordergrund

Mit der makellosen Bilanz von sechs Siegen aus sechs Spielen hat die E-Jugend des SC Olympia Neulußheim die Meisterschaft in der Herbstrunde der Kreisstaffel 10 errungen. Die beiden Trainer Simon Heid und Pieric Brast lobten den Teamgeist der Mannschaft, die den neuen Weg des SC Olympia Neulußheim mit Taten unterfütterten. „Der Spaß am Fußball, die Freude sich zu bewegen und in der Gemeinschaft Sport zu treiben, stehen im Vordergrund – und natürlich eine Mannschaft zu bilden, bei der sich jeder für jeden beziehungsweise jede für jede einsetzt“, lobte Heid die Leistung seines Teams.

Insofern hielt man es beim SC Olympia wie vom Badischen Fußball-Verband vorgegeben. Die Spielresultate werden nur mit 1:0, 0:0 und 0:1 gewertet und somit verzichtete man auch bei den Neulußheimern darauf, die tatsächlich erspielten Ergebnisse zu proklamieren, obwohl diese teilweise hoch und deutlich ausfielen. „Sportlich gesehen stehen nicht das Torverhältnis oder hohe Siege im Vordergrund. In unserer Jugend bekommt jedes Kind die Möglichkeit, Fußball zu spielen“, so Heid. Am Ende schloss der SC Olympia Neulußheim die Herbstsaison mit 18 Punkten ab und hielt durch den Sieg im direkten Duell am Ende drei Zähler Abstand auf den Zweitplatzierten SC Käfertal III. Der SV Altlußheim II landete in dieser Staffel auf Rang vier, der SV Rohrhof III belegte den siebten Platz. Erstmals konnte man in Neulußheim auch wieder eine E2 in den Spielbetrieb schicken. Diese Mannschaft belegte in der Staffel 13 den siebten Rang. wy

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.11.2019