Freudentränen vergossen

Unter allen gemeldeten Teams im Badischen Fußballverband hatten sich die B-Mädchen des SC Olympia Neulußheim für die badische Hallenendrunde qualifiziert und zählten allein schon deswegen zu den acht besten Mannschaften des Verbandsgebietes – am Ende wurden sie sogar sensationell Dritter.

In der Albgauhalle Ettlingen trat das Team im Finalturnier zum ersten Spiel gegen Post-Südstadt Karlsruhe an. Und bereits hier zeigten sie Moral. Bereits nach drei Minuten lag die Mannschaft zurück, doch nach schönem Zusammenspiel gelang dem Team der Ausgleich und wenig später gar noch der Führungstreffer, so dass das Auftaktspiel mit 2:1 gewonnen werden konnte. Im zweiten Spiel ging es gegen den TSV Tauberbischofsheim. Auch hier bot die SON-Mannschaft eine tadellose Leistung und gewann 1:0. Bereits vor dem letzten Gruppenspiel stand damit der Einzug ins Halbfinale fest.

Im letzten Gruppenspiel gegen den Oberligisten TSV Amicitia Viernheim konnten die Neulußheimerinnen nicht an die guten Leistungen der beiden vorherigen Spiele anknüpfen und verloren mit 0:3.

Gegner im Halbfinale war somit die Bundesliga-Mannschaft der TSG Hoffenheim. Hier blieben die Neulußheimerinnent chancenlos und verlor deutlich. „Nach den zwei Niederlagen bäumte sich das Team wieder auf und mobilisierte alle Kräfte für das Spiel um Platz drei“, berichtete Jugendleiter Reiner Merkel.

Sieg im Sechsmeterschießen

Gegner war nun die SG Hohensachsen, die ihr Halbfinalspiel gegen Amicitia Viernheim im Sechsmeterschießen verloren hatte. Jetzt knüpften die SON-Mädchen wieder an die Leistungen aus den ersten beiden Spielen an und wuchsen über sich hinaus. Am Ende erkämpfte sich der SC Olympia ein Unentschieden und es kam erneut zum dramatischen Sechsmeterschießen in der vollbesetzten Halle. Mit viel Können und Glück entschied Neulußheim diesen Krimi für sich und bestieg das Siegertreppchen der badischen Meisterschaft besteigen. „Man spürte und sah die Anspannung, die von den Mädels fiel“, schilderte Merkel. „Es wurden zahlreiche Freudentränen vergossen und der Gewinn der Bronzemedaille gefeiert.“ wy

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.02.2020