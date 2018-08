Frühe Führung verspielt

Die Überraschung blieb am ersten Spieltag der Fußball-Landesligasaison 2018/2019 aus: Der FV Brühl musste sich dem favorisierten ASC Neuenheim mit 3:1 geschlagen geben. Nach einer 0:1-Pausenführung brachten individuelle Fehler den FVB auf die Verliererstraße, am Ende fehlte die Kraft, um zumindest einen Punkt mitzunehmen.

Bereits in der fünften Minute brachte Tim Heene die Gäste aus Brühl in Führung, er nutzte einen Neuenheimer Ballverlust im Mittelfeld und ließ sich frei vor Keeper Dominik Sandritter die Gelegenheit zum 0:1 nicht nehmen. Der ASC hatte in der Folgezeit mehr Ballbesitz, klare Torchancen sprangen dabei allerdings nicht heraus. Erst in der 20. Minute war die erste nennenswerte Chance zu verzeichnen: Levin Sandmann verfehlte mit einem Schuss von der Strafrumgrenze das Brühler Gehäuse knapp. Auf der Gegenseite brannte es nach einem vor das Tor getretenen Freistoß von Robin Hess im Neuenheimer Strafraum, blieb aber letztlich ohne Folgen (35.). Nur zwei Minuten später jubelten die Gastgeber nach einem vermeintlichen Treffer zu früh, Schiedsrichter Niklas Hetzel nahm das Tor nach Rücksprache mit seinem Assistenten zurück.

Kiefer mit zwei Treffern

Gleich nach Wiederanpfiff war erneut Heene unterwegs in Richtung ASC Gehäuse, wurde aber erfolgreich gestört (46.). In der 50. Minute unterlief Brühls Keeper Deniz Tanyeri ein Patzer, er ließ einen Freistoß aus großer Distanz von Lucas Ring zum 1:1 passieren. Auch vor dem 2:1-Führungstreffer gab die Brühler Defensivabteilung kein gutes Bild ab: David Kiefer hatte keine Mühe aus kurzer Distanz (62.).

Nach einem wuchtigen Schuss von Sandmann verhinderte Tanyeri mit einer Glanzparade einen weiteren Gegentreffer (76.). Den Ausgleich auf dem Fuß hatte Brühls Neuzugang Can Aydingülü, er scheiterte am Torpfosten (76.). Kiefer traf mit seinem zweiten Treffer zum 3:1-Endstand. „Wir haben in der ersten Spielhälfte ordentlich gegen den Ball gearbeitet, das 1:1 war ein klarer Torwartfehler. Nach dem Rückstand hat uns die Kraft gefehlt, vielen Spielern fehlt nach Urlaub in der Vorbereitung die nötige Fitness“, analysierte Brühls Trainer Volker Zimmermann. vm

FVB: Tanyeri; Heene (59. Keklik), Heuberger, Lehr, Gabauer, Hoffmann, Böckli (71. Wäckerle), Späth, Szarka (81. Manke-Reimers), Aydingülü, Hess.

