Fünfter auf fremdem Terrain

Für den SSV Jahn Regensburg ist es im Unterhaus vor dem abschließenden Spieltag der Vorrunde eine klare Sache: Die Elf von Trainer Achim Beierlorzer fühlt sich auf fremdem Terrain wohler als im eigenen Stadion – zumindest gibt die Statistik einen Hinweis darauf. Denn in der Auswärtstabelle liegen die Regensburger auf dem fünften Platz mit 19:15 Toren und zwölf von insgesamt 22 eingespielten Punkten.

Ferner muss sich jeder Gegner, der es mit den Oberpfälzern zu tun bekommt, auf eine harte Auseinandersetzung einstellen. Bereits 35 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison.

Mit dem jüngsten 1:3 gegen den 1. FC Köln verlor Regensburg erstmals nach zuvor zehn Spielen ohne Niederlage wieder. Und es war erstmals nach sieben Partien wieder der Fall, dass die Oberpfälzer nach einem Rückstand nichts Zählbares mehr mitnehmen konnten.

Als Zehnter der Tabelle trägt Coach Beierlorzer nur eines im Sinn. Er will den Jahn dauerhaft in der Zweiten Liga etablieren. Nach Rang fünf in der Vorsaison, als sich Regensburg als Aufsteiger den Widersachern stellte, sieht es auch diese Spielzeit so aus, als müsse sich das Team nicht mit Abstiegssorgen plagen – von der ungeliebten Zone trennen die Jahn-Kicker elf Zähler.

Generell bedeuten 27 Einschüsse nach nicht ganz der Hälfte der Saison, dass der Jahn die viertbeste Offensivabteilung (gemeinsam mit Heidenheim) stellt. Mit Marco Grüttner (acht Tore) und Sargis Adamyan (sechs) hat Regensburg zwei Scharfschützen in seinen Reihen, die unter den besten 20 Torjägern im Unterhaus zu finden sind. Das Duo zählt zu den Topscorern, denn Adamyan lässt noch sieben Assists für sich sprechen, Grüttner noch immerhin zwei.

Letztgenannte Offensivkraft ist überdies ein fairer Zeitgenosse. „Ich meine schon, dass es in manchen Situationen einfach wichtig ist, die Wahrheit zu sagen“, meinte Grüttner, der die Fair-Play-Medaille des DFB erhielt, da er im Spiel gegen den VfL Bochum eine Entscheidung des Schiedsrichters zuungunsten seines Klubs revidierte. mab

