Die Mixed Martial Arts (MMA) gelten nicht nur in internen Kreisen als die Königsdisziplin aller Kampfsportarten, sondern erfreuen sich inzwischen auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Der Sport vereint mehrere olympische Kampfsportarten wie Boxen, Ringen oder Judo und hat auch dank seiner größten Veranstalter Organisation, der UFC, einige weltbekannte Athleten wie Conor McGregor oder Khabib Nurmagomedov in seinen Reihen.

Dass sich MMA auch immer mehr im Breitensport ansiedelt, zeigt der Werdegang von Kevin Hangs. Der 31-Jährige kam erst mit 27 mit den Mixed Martial Arts in Kontakt und hat es seitdem auf vier Profikämpfe geschafft, von denen er zwei für sich entschied. Der Neulußheimer analysiert seinen Kampfstil mit vielen ringerischen Einflüssen. Aus diesem Grund trainiert und kämpft Hangs auch seit zwei Jahren für die RKG Reilingen/Hockenheim. Der für das RSS Kampfzentrum Rhein-Neckar startende Hangs tritt im MMA im Weltergewicht (77 Kilo) und im Ringen bis 86 Kilo Freistil an.

„Bei der RKG zu ringen und zu trainieren, ist ein absoluter Gewinn für meine Ziele im MMA. Neben den sportlichen Vorteilen ist es vor allem auch schön, dass ich hier viele tolle Menschen kennenlernen durfte und hier ein riesen Teamgeist herrscht.“

Von Bruce Lee fasziniert

Auch wenn Hangs spät zum MMA kam, war er schon früh von den Mixed Martial Arts fasziniert. Vor allem der legendäre Bruce Lee, der „Meister aller Klassen“, gefiel dem Neulußheimer. Hangs wurde schon deutscher Vizemeister, qualifizierte sich für die Amateur Weltmeisterschaft in Las Vegas. Nun steht am Samstag sein fünfter Profikampf an: In Dresden geht es gegen Marcel Quietsch, der mit neun Profikämpfen (fünf Siege, vier Niederlagen) über mehr Erfahrung verfügt. hef

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 18.10.2018