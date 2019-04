Für 2500 Teilnehmer geht es um den Titel

Die Bühne steht, die letzten Vorbereitungen sind erledigt, heute kann der Jahreshöhepunkt endlich beginnen: In der Reilinger Fritz-Mannherz-Halle richtet der TSV GymTa Session Altlußheim in den nächsten zwei Tagen die deutsche Meisterschaft (DM) im Garde- und Schautanzsport aus. „Wir sind stolz darauf, unsere Sportart, die normalerweise nicht im Rampenlicht steht, präsentieren zu dürfen“, sagt Ronja Ehringer, die sowohl als Trainerin als auch als Tänzerin dabei sein wird, „natürlich ist auch die Anspannung groß. Wir wünschen uns, dass alles reibungslos verläuft. Aber wir freuen uns auch darüber, dass so viele Freunde da sein und uns unterstützen werden.“

Rund 2500 Tänzer werden ab 8.30 Uhr um Titel in den jeweiligen Altersklassen kämpfen. In fast allen Kategorien zählen die Gastgeber, die 14 Tänze vorbereitet haben, zu den Favoriten. Die Tatsache, dass gleich drei Formationen amtierende Europameister sind, unterstreicht die Ambitionen der Altlußheimer. „In der Rangliste sind wir mit der Schülermannschaft Erster und mit meiner Mannschaft amtierender deutscher Vizemeister und Ranglisten-Zweiter, diese Leistungen wollen wir bestätigen“, sagt Ehringer, die in der Hauptklasse mit ihrer Formation in der Kategorie „Schautanz Modern“ antritt. Bei dieser Kategorie werden verschiedene Jazz-Stilrichtungen bewertet. Es geht um Körperbeherrschung, Sprungkraft, Balance, Spannung und Kondition. Getanzt wird zu moderner Musik. Die Schüler-Formation tanzen zum Beispiel zu einer Akustikversion von Kygos „Remind me to forget“. Und Ehringers „Black Devils“-Formation performt zu „Be my lover“ – einem Hit aus den 1990er Jahren.

Qualifikation lief hervorragend

Der TSV GymTa geht optimistisch in den Wettkampf, denn schon die Qualifikation lief hervorragend: Mit elf Gold- und zwei Silbermedaillen holte der Verein bei den Landesmeisterschaften die bestmögliche Ausbeute. Mischell Hohler war bei der Generalprobe nicht dabei, für die Heim-DM hat sie ihre Verletzung aber rechtzeitig auskuriert. Und auch auf den Auftritt von Jessica Heid dürfen sich die Zuschauer freuen. Sie zählt zu den besten Talenten des Landes und tritt zum ersten Mal gegen Tänzerinnen aus der 1. Bundesliga an.

Eine Saison lang wurden die Tänze geprobt und verfeinert, um bei der DM „hoffentlich die perfekte Vorstellung zu zeigen“, sagt die 25-jährige Ehringer, die heute Morgen schon gegen 6 Uhr in der Halle sein wird. Sie muss mit ihren beiden Trainerkolleginnen die Schülerformation – bestehend aus 18 Kindern – schminken. „Das dauert etwa zwei Stunden und wir wollen ja auch noch ein bisschen Zeit haben, um uns zu konzentrieren“, erklärt Ehringer den arbeitsintensiven Ablauf. Es zeichnet den Verein aber aus, dass die Talente von ihren eigenen Vorbildern unterstützt und trainiert werden. Am Wochenende soll aber nicht nur zusammen getanzt, sondern letztendlich auch gemeinsam gefeiert werden – die Vorzeichen für eine erfolgreiche Heim-DM stehen zumindest gut.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.04.2019