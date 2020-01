Für „Badische“ qualifiziert

Einen tollen Doppelerfolg feierte die Mädchenfußball-Abteilung des SC Olympia Neulußheim. Sowohl die B- als auch die D-Juniorinnen haben die Qualifikation für die badische Meisterschaft geschafft. Die Quali-Gruppe der B-Mädchen war gespickt mit Vereinen aus der Ober- und Verbandsliga, und nach dem ersten Spieltag galt es nun, einen Vorsprung von drei Punkten zu verteidigen. Nach einem 2:0 gegen den SV Büchenbronn, einem 0:0 gegen den TSV Amicitia Viernheim und einem 1:0 gegen die JSG Mückenloch/ Neckargemünd waren die Mädels des SC Olympia bereits auf die Siegerspur eingebogen.

Es folgten noch ein 1:1 gegen die JSG Hagsfeld/KIT SC sowie ein 1:0 gegen die TSG Hoffenheim II. Am Ende rettete im letzten Spiel das 0:0 gegen den SC Käfertal den einen Punkt Vorsprung, den es benötigte, um die Tabellenführung vor dem TSV Amicitia Viernheim zu sichern. Aus zwölf Spielen konnte das Team 28 Punkte einfahren bei acht Siegen und vier Unentschieden und gerade mal einem Gegentor. Damit reist das Team am 9. Februar zum Finalturnier der stärksten Mannschaften nach Ettlingen und ist damit nach Post Südstadt Karlsruhe das zweite qualifizierte Team.

Auch D-Jugend dabei

Dem in nichts nach stand die -D-Jugend-Mannschaft der Neulußheimer. In der Quali-Gruppe 1 ging es gegen die TuS Mingolsheim, die SpVgg Durlach-Aue, Post Südstadt Karlsruhe, die JSG Hagsfeld/KIT SC und den SSV Waghäusel II. „Es war zu jeder Zeit spannend, und das Team um die beiden Trainer Michael Hüser und Philipp Merkel musste alles zeigen, um an den Erfolg des ersten Spieltages anknüpfen zu können“, befand Jugendleiter Reiner Merkel.

Ein Sieg gegen Post Südstadt Karlsruhe (2:0) sowie vier Remis genügten, um sich mit vier Zählern vor Mingolsheim Platz eins zu sichern. Nach Abschluss der Quali-Runde hatte der SC Olympia Neulußheim vier Siege und sechs Remis auf dem Konto. Das Endturnier findet am 16. Februar in Connweiler-Schwann statt. Weiterhin bereits qualifiziert ist die D-Juniorinnen-Mannschaft der SG Oftersheim. wy

