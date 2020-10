Für die Eulen geht es jetzt richtig los

Noch sind die Eulen Ludwigshafen ohne Punkt in der Handball-Bundesliga-Saison. „Das bisherige Programm hatte es aber auch in sich“, sagt Trainer Benjamin Matschke. Am Donnerstag treffen die Eulen, die auf dem 19. Tabellenplatz stehen, auf einen Gegner, der als direkter Konkurrent im Kampf um den Ligaverbleib gilt. Die Friesenheimer müssen um 19 Uhr beim ebenfalls noch erfolglosen Liga-18. HBW Balingen-Weilstetten ran.

Für einen Spieler der Eulen ist es die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte: Jan Remmlinger wuchs in Balingen auf der Schwäbischen Alb auf. Bei der HBW hat er im Alter von fünf Jahren angefangen, in Balingen wurde er Prof-Handballer. Im Januar 2017 wechselte der mittlerweile 26-Jährige dann nach Ludwigshafen zu den Eulen, bei denen er sich zu einem ganz wichtigen Spieler entwickelte.

Lob für Abwehr und Torhüter

Vor allem deshalb, weil das Kraftpaket flexibel einsetzbar ist. Durch die Ausfälle von Jonathan Scholz und Jannik Hofmann spielte Remmlinger zuletzt auf der Linksaußenposition – und das sehr passabel. Im Innenblock ist der Schwabe ebenfalls sehr wichtig. „Jan hat gerade in der Corona-Pause viel an seiner Athletik und Fitness gearbeitet“, lobt Matschke und sagt: „Jan kennt mich seit mehr als drei Jahren. Er weiß, was ich will, und was ich nicht will.“

Remmlinger ist mittlerweile also ein Führungsspieler. Wie lautet seine persönliche Bilanz bisher? „Wir haben trotz der Niederlagen in allen vier Spielen immer eine sehr gute Abwehr gespielt – bis auf die zweite Halbzeit gegen Magdeburg. Unsere Torhüter sind sehr gut in Form. Der Druck liegt ganz klar bei Balingen“, freut er sich auf das Spiel. Über seinen alten Verein sagt der Student der Sportwissenschaft: „Zuhause entwickeln sie eine große Wucht mit einem Rückraum, der extrem torgefährlich ist. Sie haben zwei gute Torhüter und eine Mannschaft, die kämpferisch viel gibt.“ bol

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.10.2020