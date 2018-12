Für die RKG geht’s in die Bundesliga

Mit einem „Start-Ziel-Sieg“ sicherte sich die RKG Reilingen/Hockenheim die Meisterschaft in der Regionalliga in einem packenden Finale am letzten Kampftag.

Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Laier stand seit dem ersten Kampftag an der Tabellenspitze und verteidigte diese – wenn auch nur knapp – bis zum Schluss. Im abschließenden Derby beim KSV Schriesheim gab es einen 18:15-Erfolg, während parallel der ärgste Verfolger, ASV Schorndorf sein Glück in Viernheim suchen musste. Der ASV meisterte seine Aufgabe ebenfalls mit 17:13, hoffte aber vergeblich auf einen Ausrutscher des Tabellenführers.

Kein Gegner für Ludwig Weiß

In der Begegnung gegen Schriesheim waren bei jeweils fünf Einzelsiegen auf beiden Seiten die hohen Erfolge in den unteren Gewichtsklassen sowie der kampflose Sieg von Ludwig Weiß in der 80-kg-Klasse ausschlaggebend. Nun wartet auf den ehemaligen deutschen Mannschaftsmeister von 1982 das große Abenteuer Bundesliga.

Im Einzelnen konnten für die Ringkampfgemeinschaft Daniel Layer, Christoph Ewald, Robin Laier und Christian Schöfer ihre Kämpfe gegen die starken Kontrahenten aus Schriesheim dominieren. Thilo Dicker, Evgenij Titovski und Ali Sha Azimzada müssten sich jeweils geschlagen geben, ihre Gegner setzten klare Punktsiege. tp/kaba

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.12.2018